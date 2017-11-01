Главный тренер ФК «Рубин» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу 16-го тура чемпионата России против «Зенита».

- Что нужно сделать, чтобы не допустить ошибок в матче с «Зенитом»?

- Мы уже который раз наступаем на одни и те же грабли. Ребята это сами понимают, надо минимизировать потерю мяча в концовке.

- Есть ли изменения в ситуации с Ильзатом Ахметовым, ведь он забивает за молодежную команду. Этого достаточно?

- Нет, не достаточно. Дубль есть дубль, а мы смотрим на игрока по тренировкам с основным составом. Последнее время он тренируется неплохо. Есть позитивные перемены, прежде всего в менталитете, а это самое главное.

- Вы видите прогресс своего «Рубина» по сравнению с началом сезона?

- Самое сложное – поменять менталитет и здесь я вижу прогресс.