Полузащитник ФК «Рубин» Руслан Камболов рассказал о настроении команды перед матчем 16-го тура чемпионата России против «Зенита».

- Потеря концентрации в конце матча с «Уфой» стала причиной поражения. Мы разобрали нашу игру, ошибки, нужно их избежать в грядущих матчах.

- Что можете сказать про «Зенит»?

- Все мы видели игру с «Локомотивом» - первый тайм петербуржцы провели хорошо, во втором «Локомотив» дожал. Хороший матч. Мы давно не выигрывали у «Зенита», так что будем настраиваться на победу.

- Как нужно сыграть «Рубину», чтобы «Зенит» повторил ошибки предыдущего матча?

- Сыграть строго в обороне, биться.

- По итогам первого круга нынешний «Рубин» не сильно оторвался от прошлогодней команды Хави Грасии. Какие есть отличия в плане футбола?

- Я не хочу сравнивать нынешнего тренера и предыдущего. Это не мое дело. Команда в рабочем режиме, просто давно не выигрывали. С этим грузом надо справляться.