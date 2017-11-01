Работы по строительству велись с апреля.

На предприятии «Казаньоргсинтез» состоялось открытие новой центральной проходной, оснащенной по современным требованиям. В комплекс оснащения входят новые системы безопасности, средства оповещения об аварийных ситуациях и устранения их последствий, сообщает пресс-служба предприятия. Новое здание – это лишь часть глобальной реконструкции входной группы. В 2018 году аналогичные работы должны пройти в «старом» здании проходной, а также благоустройство прилегающих площадей.