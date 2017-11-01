Такое предложение поступило депутатам Госдумы от общественников Казани.

Председатель организации «Герои Татарстана» Ильдус Мостюков предложил называть праздник, отмечающийся 1 октября, Днем старшего поколения. По его словам, такая инициатива проистекает от новой социальной роли пожилых людей, их самоощущения, а также в дань уважения этим людям.

Как информирует ИА «Татар-Информ», председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обещал рассмотреть это предложение на заседании комитета. Однако, его первый заместитель Михаил Тарасенко добавил, что в переименовании праздника могут возникнуть сложности. Дело в том, что «пожилой человек» – это ООНовский термин. Так что придется столкнуться с международными нормами, которые Россия обязана учитывать.