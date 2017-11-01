Они были включены в III Национальный рейтинг технопарков России, составленный Ассоциацией кластеров и технопарков.
Помимо IT-парков Казани и Набережных Челнов в числе лучших оказались технопарки из Москвы, Новосибирской и Нижегородской областей. Всего в рейтинг вошли 33 технопарка из 17 регионов страны.
При составлении рейтинга эффективность технопарков оценивали по трем показателям:
1) Инновационная активность резидентов;
2) Экономическая деятельность резидентов;
3) Эффективность деятельности управляющей компании технопарка.
Напомним, что на днях у казанского IT-парка появился постоянный представитель в Китае.
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