Помимо IT-парков Казани и Набережных Челнов в числе лучших оказались технопарки из Москвы, Новосибирской и Нижегородской областей. Всего в рейтинг вошли 33 технопарка из 17 регионов страны.
При составлении рейтинга эффективность технопарков оценивали по трем показателям: 

1)    Инновационная активность резидентов;
2)    Экономическая деятельность резидентов;
3)    Эффективность деятельности управляющей компании технопарка. 

Напомним, что на днях у казанского IT-парка появился постоянный представитель в Китае.