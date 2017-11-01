Отраслевые состязания в сфере сельского хозяйства AgroSkills состоялись в Ставропольском государственном университете.

Ветеринарный врач из Татарстана Ренат Пирогов занял второе почетное место в отраслевом чемпионате в сфере сельского хозяйства AgroSkills, состоявшемся в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

В рамках чемпионата участники в компетенции «Ветеринария» проводили клинический осмотр сельскохозяйственных животных, микробиологические исследования и хирургические манипуляции. Навыки конкурсантов оценивали 30 экспертов. Ветеринарный врач из Татарстана, специалист Бирюлинского зверосовхоза Высокогорского района РТ, Ренат Пирогов был удостоен второго почетного места в чемпионате.

Ставропольский государственный аграрный университет стал второй площадкой для проведения отраслевого чемпионата AgroSkills. В состязании приняли участие молодые специалисты из Москвы, Удмуртии, Татарстана, Новгородской, Тамбовской, Калининградской, Саратовской областей и Ставропольского края.

Следующий этап чемпионата AgroSkills пройдет в Уфе с 15 по 19 ноября на базе Башкирского государственного аграрного университета. Участники чемпионата будут соревноваться по специальности «Эксплуатация сельскохозяйственной техники».