24 октября в Казани прошел первый съезд операторов техосмотра ПФО. Спикеры форума рассказали об основных схемах мошенничества в сфере ТО и презентовали планы по изменению законодательства.

Мошенники дискредитировали процедуру ТО

В настоящее время сфера технического осмотра транспортных средств регулируется Федеральным законом «О техническом осмотре транспортных средств», принятым в 2011 году. Передача процедуры прохождения ТО из ведения ГИБДД в руки операторов ТО, с одной стороны, облегчила жизнь автолюбителям. В то же время за прошедшие 5 лет (закон вступил в силу 1.01.2012) на рынке техосмотра появилось обилие мошеннических схем. Одним из следствий деятельности мошенников стал рост числа ДТП в стране. К сожалению, многие водители стали относиться к процедуре техосмотра как к простой формальности, а к диагностической карте автомобиля - как к бумажке, которая необходима лишь для покупки полиса ОСАГО. Зачастую автолюбители вместо глубокой диагностики своего автомобиля, стоимость которой установлена в РТ в размере 400 рублей, предпочитают решать проблему покупкой сомнительных карт.

На отечественном рынке процесс получения теневых диагностических карт весьма многогранен. К примеру, водитель с покупкой полиса ОСАГО сразу получает направление на прохождение техосмотра, договор о его прохождении и готовую диагностическую карту. В интернете размещено большое количество объявлений от всякого рода ООО и ИП, которые к полису ОСАГО дарят диагностическую карту. Разумеется, никакого осмотра технического состояния автомобиля при такой сделке не происходит.

В ходе работы съезда исполнительный директор Союза операторов техосмотра РТ Алексей Рыбаков сообщил, что в Татарстане за этот год количество технических осмотров, проведенных на аккредитованных станциях, сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В настоящее время масштабы работы теневых операторов охватывают уже не региональный, а всероссийский уровень. Порой доходит до парадоксального: в одном из районов Татарстана при проверке документов владельца старенького «ВАЗа-2104» было установлено, что получасом ранее машина прошла процедуру технического осмотра во... Владивостоке. При этом многие поддельные диагностические карты, которые выдаются автомобилистам нелегальными операторами, имеют нарушения в оформлении, форму, которая не соответствует приказу минтранса.

В настоящее время на рынке нелегального ТО работают целые команды. Одни компании занимаются продажей страховым агентам системных продуктов, необходимых для выдачи диагностических карт, другие ведут переговоры с операторами о продаже ключей доступа в ЕАИСТО (Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра), третьи взламывают ключи доступа операторов. Только в сентябре хакеры произвели массовые взломы личных учетных записей операторов ТО, из них 200 случаев смогли устранить.

Как избежать покупки карты у нелегалов?

За аккредитацию операторов техосмотра отвечает Российский союз автостраховщиков (РСА). По данным, которые на съезде представил начальник управления по организации ТО и аккредитации РСА Николай Узков, на 1 октября 2017 года в Татарстане аккредитовано 55 операторов со 109 пунктами осмотра. С реестром легальных операторов можно ознакомиться на сайте РСА. За текущий год по РТ были проведены 3 документальные и 4 выездные проверки. Как итог - у 8 операторов ТО аттестат был аннулирован. В ходе проверок выявляются нарушения по проведению процедуры ТО, выдаче карт без осмотра автомобиля.

Вся надежда на изменение законодательства

Уже в течение четырех лет идут дискуссии о необходимости внесения изменений в федеральный закон. В результате совместной работы РСА, операторов техосмотра, представителей министерств и ведомств был подготовлен законопроект по совершенствованию существующего законодательства. Каковы принципиальные идеи законопроекта?

- Формирование диагностической карты в электронном виде. В режиме онлайн карта будет вноситься в базу ЕАИСТО по факту прохождения техосмотра. Для граждан, которые выезжают на авто за пределы страны, предполагается выдача бумажных аналогов, но по заявлению.

- Внедрение фото- и видеофиксации процесса прохождения ТО.

- Контроль за соблюдением операторами правил проведения ТО будет передан Ространснадзору. За счет внеплановых проверок удастся чаще выявлять нарушителей.

- Предполагается установление административной ответственности автовладельцев за непрохождение ТО. Этот факт будет устанавливаться при помощи камер фото- и видеофиксации нарушения ПДД.

- Введение уголовной ответственности для лиц, которые не имеют аккредитации, за продажу поддельных карт ТО, вплоть до 4 лет лишения свободы.

Как отметил начальник отдела методологии и реестра управления по организации технического осмотра и аккредитации Алексей Зоткин, данный закон еще пройдет стадии обсуждения. Какие-то нормы будут изменены или исключены, в том числе и в ходе взаимодействия с операторами техосмотра. По планам итоговая редакция законопроекта будет готова к весне 2018 года.