Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан информирует, что правообладатели транспортных средств, объектов недвижимости и земельных участков ежегодно уплачивают имущественные налоги: транспортный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог.



Срок уплаты имущественных налогов установлен не позднее 1 декабря этого года. Расчет налогов производят налоговые органы на основании сведений, поступивших от регистрирующих органов (Росреестра, ГИБДД, ГИМС), и заявлений налогоплательщиков о праве на льготы при наличии оснований.

Федеральной налоговой службой реализован централизованный расчет налогов, а также формирование сводного налогового уведомления по всем объектам, расположенным на территории РФ.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России получат налоговые уведомления в электронном виде. Для остальных граждан осуществляется рассылка налоговых уведомлений по почте заказным письмом. На сегодняшний день большая часть налоговых уведомлений уже отправлена.

Обращаем внимание, что с 2016 года налоговые уведомления не направляются владельцам налогооблагаемого имущества в следующих случаях: при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога, и если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением расчета таких налоговых платежей за налоговый период 2014 года.

В иных случаях при неполучении налогового уведомления необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости либо направить информацию через официальный сайт ФНС России.

При обнаружении некорректных сведений в налоговом уведомлении необходимо заполнить бланк заявления, который приходит вместе с уведомлением, и передать его любым удобным способом в налоговый орган. При наличии оснований сумма налогов будет пересчитана, и в адрес налогоплательщика направят новое налоговое уведомление.

Напоминаем, налоговым законодательством допускается уточнение налоговых обязательств налогоплательщика за три предыдущих года. В связи с этим в налоговом уведомлении могут быть отражены уточненные налоговые обязательства за 2014 - 2015 гг. Сумма налогов к уплате до 1 декабря 2017 года определяется с учетом ранее исполненных налоговых обязательств.

Как и прежде, в конверт с налоговым уведомлением будут вложены квитанции для уплаты налогов. Уплатить налоги можно на основании квитанций через кредитные учреждения, терминалы «Электронного правительства», а также в режиме онлайн через «Личный кабинет», федеральный и региональный сайты государственных и муниципальных услуг.

Традиционно 10 и 11 ноября этого года налоговые органы проведут день открытых дверей по информированию физических лиц по вопросам налогообложения имущества.