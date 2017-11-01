В том мире нет имен

Захватывающий мир антиутопий! Эти произведения в какой-то мере прогнозируют будущее. А авторы, жившие очень давно, описывают какие-то вещи, которые воплощаются в современном мире. Это одновременно пугает и восхищает. Именно поэтому я и люблю этот жанр.

Обычная на первый взгляд книга - «Мы» Евгения Замятина. Но стоит только открыть ее и погрузиться в чтение, как перед вами предстает особый мир. На мой взгляд, «Мы» - вполне типичная для нашего времени, но абсолютно новая на момент написания (роман создан в 1921 году) утопия.

Действие романа происходит в далеком будущем, и все крутится вокруг талантливого инженера Д-503. Да, в том мире нет имен, а все жители имеют нумера. Именно нумера, а не номера! Сама книга написана будто по мемуарам главного героя, в которых он восхищается работой Часовой Скрижали - местного органа управления.

Жизнь в том обществе строго регламентирована. Каждый живет так, как приказано свыше, не нарушая одинакового для всех режима. Для каждого нумера определяют подходящий табель сексуальных дней и выдают розовую талонную книжку. Люди просыпаются, гуляют, работают, засыпают в одно и то же время. И все довольны таким укладом. Главный герой уверен: «Мы» - от Бога, а «я» - от диавола».

Прочитав это произведение, вы можете усвоить очень важный урок. Какой? Это каждый решит для себя сам.

Алена КУЗНЕЦОВА, студентка КФУ

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Каждый сам за себя?

Аллегорический роман «Повелитель мух», написанный в 1954 году Уильямом Голдингом, мне посоветовал знакомый библиотекарь. Он уверял, что эта книга как раз для моего возраста (через месяц мне исполнится 16 лет). В тот же вечер я принялся за чтение.

Завязка романа такова: на необитаемом острове в результате бедствия оказываются дети разного возраста - от 6 до 14 лет. Им нужно здесь освоиться и ждать спасения…

Во многих западных странах это нашумевшее произведение даже ввели в школьную программу. В романе показана психология подростков, которую автор словно выворачивает наизнанку. Что произойдет с выброшенными на остров, где, кроме них, больше нет людей, как будет меняться их характер? На примере детей, которые остались одни, без присмотра взрослых, Уильям Голдинг показывает большинство человеческих пороков.

Одни из главных пороков подростков - тщеславие и жестокость. Автор показывает, чему не нужно следовать. К сожалению, в погоне за современными технологиями и собственным успехом люди стали забывать, что взаимопомощь - это фундамент для построения общества как отлаженной системы, где каждому найдется место и у каждого есть своя цель.

Люди словно забыли про друзей и следуют только одному девизу: «Каждый сам за себя». Но что будет, если все на планете станут ему следовать? Если все государства перестанут существовать? Настанет хаос… Причем мне кажется, на пути к этому хаосу человечество находится уже долгое время. И именно такие произведения, как «Повелитель мух», предостерегают нас об этом.

Я с огромным удовольствием рекомендую эту книгу всем людям старше 14 лет.

Никита ПИТКЕВИЧ, десятиклассник

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Вечная проблема: бабушка и внук

Я очень люблю читать! Каждый раз на поиски новой литературной пищи отправляюсь в интернет, где обязательно смотрю, у каких книг высокие рейтинги и хорошие отзывы. Признаюсь, не всегда ожидания, возникающие в результате восторженных рецензий книгочеев, совпадают с реальностью после прочтения книги. Но иногда случаются неожиданные открытия для себя авторов и их произведений. Одним из таких открытий стала для меня книга «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева.

Жизненные моменты главного героя - второклассника Саши Савельева, для читателя либо узнаваемы, либо чужды. Есть такая категория людей, которые в детстве были «тепличными растениями»: подует ветерок откуда-нибудь или кашлянет кто рядом ненароком - и лежит уже этот ребенок с высокой температурой на трех подушках под пятью одеялами. Как правило, у таких «тепличных» детей обязательно имеется бабушка, готовая задушить своей любовью и заботой, уберечь от реальных и мнимых опасностей, залечить всеми возможными средствами. Так проходило и мое детство, таким было детство и Саши Савельева.

Все дети как дети, а он, по мнению бабушки, особенный. «Идиотик» - еще не самое «ласкательное» слово бабушки для внука. Как только она его ни называла: «сволочь», «уголовная морда», «чудик»… Говорила это в сердцах, безгранично любя своего внука, его воспитание не доверяла никому, даже родной матери мальчика.

Конец этой повести печален и трагичен, но не случаен. Как бы ни ругалась бабушка, внук для нее был смыслом жизни. А когда этот смысл теряется, дальнейшее существование кажется человеку бесполезным. Поэтому, какой бы тиранической ни была любовь бабушки к родному внуку, это чувство самое настоящее, искреннее, с готовностью отдать ему даже жизнь.

В этой книге, прочитанной мною на одном дыхании, я нашла немало параллелей с моим детством и опекающей любовью моей бабушки. А стоит ли ее читать или нет, решать только вам.

Дария ШАРАФУТДИНОВА,студентка Казанской государственной консерватории

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Мы оба странники…

В осеннюю пору, когда теплая погода резко сменяется пасмурной с пронизывающими ветрами и постоянными дождями, среди множества книг на полке я отыскиваю именно эту - «Преступление и наказание. Федор Михайлович Достоевский».

В это время года меня преследует апатия и меланхолия. Тогда и появляется спасательный круг в виде этой книги, которая становится глотком свежего воздуха. Почему? Потому что мне импонирует, как написан сюжет и прорисованы образы. Создается впечатление, будто сам Федор Михайлович берет тебя за руку и с каждой фразой, строчкой, страницей уводит все дальше, вглубь истории своего героя. Проводит по темным улочкам Петербурга, заглядывает в маленькую каморку и оставляет тебя одного наедине со своими мыслями, как и своего героя Родиона.

Как и он, я ищу ответы на вопросы, которые так сильно волнуют. И вместе с тем, как стремительно изменяются мысли Раскольникова, меняются и мои. Мы оба странники, ищущие спасения в темноте, где периодически мелькают огоньки надежды. Ни в коей мере не пытаюсь сопоставить или сравнить, я говорю лишь о том, что каждый из нас идет по своему пути и своей дороге, которая должна привести к чему-то светлому и прекрасному.

Закрываю книгу и, постепенно возвращаясь в реальность, понимаю, что путь от болезненного состояния до душевного исцеления снова пройден.

Ксения БАГРОВА, студентка КФУ

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Что портит любовь?



Я предпочитаю литературу по психологии. Сейчас на моей полке книга Шри Раджиниш Ошо «Жизнь, любовь, смех». Она помогает разобраться в себе, своих мыслях, чувствах, любви и отношениях с противоположным полом и конечно же в нынешней непростой жизни. Подсказывает, как вести себя в разных ситуациях, как найти выход или решить проблему. В книге можно найти ответ на любой жизненный вопрос.

Ошо пишет, что любовь очень сильно испорчена ядами - ненавистью, ревностью, гневом, собственничеством. Но ведь любовь - это что-то очень нежное. Как она может выжить рядом с таким негативом? Поэтому автор подсказывает, как усмирить свой гнев, справиться с ревностью и начать мыслить позитивнее. Книги Ошо - это путеводитель в наших мыслях.

Элина ХАСАНОВА, десятиклассница

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«Не надо бороться за чистоту, надо подметать!»

Некоторое время назад мне в руки попала пьеса Николая Васильевича Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии».

Написана она была еще в 1842 году, но актуальности не теряет до сих пор. Больше всего мне запомнился диалог двух господ об общественных пороках. Один из них утверждал, что пороки выведены на осмеяние и их нужно скрывать. А второй считал, что, прикрывая снаружи общественные раны, загоняют внутрь болезнь, которая может взорваться, и тогда уже всякое лечение будет поздно, а без осознания своих пороков мы не в силах подняться над ними и таким образом побороть.

Действительно, тема очень интересная и может послужить поводом для многочисленных дискуссий. А какая позиция ближе? Лично мне ближе позиция второго господина, подкрепить ее мне хочется цитатой Ильи Ильфа: «Не надо бороться за чистоту, надо подметать!» Давайте начнем с себя!

Кристина ХАРЛАМОВА, мама в декретном отпуске

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