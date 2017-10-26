Овен

Вы самокритичны и легко меняетесь, если возникает в том крайняя необходимость. Способность начать в жизни все сначала сейчас вам очень пригодится. Однако при этом важно нейтрализовать слишком уж сильное влияние на вас человека, которому вы не вполне доверяете.

Телец

Главные проблемы этой недели принесет ваша профессиональная деятельность. В сложившейся ситуации следует где-то проявить осторожность, а где-то смело пойти на риск. В семье придется поддержать традицию, хотя вам этого совсем не хочется.

Близнецы

Напористость в делах и семье вам сейчас очень бы пригодилась, поскольку придется действовать по многим направлениям сразу. Перемены, которые могут произойти, окажутся определяющими для вашей жизни уже в ближайшее будущее. В личной жизни много эмоций и новых впечатлений.

Рак

Вы в ожидании своего звездного часа, и он, скорее всего, наступит, поскольку на работе ваше положение стабильно, удается поддерживать свой авторитет малыми и заметными победами, удивлять коллег своей работоспособностью. С любимым полное взаимопонимание.

Лев

В делах необходим холодный расчет, вы же сейчас больше склонны действовать под влиянием чувств и желаний. В результате - спорные ситуации, и правда будет не на вашей стороне. Однако к концу недели разум возобладает, и вы успешно со всем справитесь.

Дева

В вашем поведении просматривается двойственность: где-то вы решительны, а где-то робки; иногда чрезмерно бережливы, а чаще безгранично расточительны. Но к счастью, от ваших непредсказуемых поступков никто не пострадает, вам даже удастся помочь близким.

Весы

Не исключена усталость от работы и домашних дел. Однако вам все-таки удастся справиться с осенней меланхолией. Повысив самооценку, направив свои усилия на то, что достижимо именно в данный момент, вы успешно решите главные дела недели и поправите свое финансовое положение.

Скорпион

Ожидается много разных дел. Предстоит активное общение и с партнерами, и с друзьями, и с родственниками. А вам сейчас так хочется одиночества! Наконец-то определятся отношения с человеком, от которого вы сильно зависите. Не исключен неожиданный доход.

Стрелец

Вам больше нравится плыть по течению, в делах вы спокойны, сговорчивы с коллегами. И упорно продолжаете обдумывать новый проект, который, по вашему мнению, откроет перспективы карьерного роста и может принести неплохой доход. В семье полное взаимопонимание.

Козерог

Не верьте поступившей информации - она ложна. Вы витаете в облаках и плохо ориентируетесь в рабочей обстановке. Поэтому ни одно из намеченных дел сейчас вам завершить не удастся, хотя и не всегда по вашей вине. Не исключена удача в деле, связанном с наследством.

Водолей

Профессиональная деятельность не позволит много времени уделить семье и дому. Ваша природная любознательность и склонность к активному общению будут способствовать новым знакомствам, одно из которых окажется романтическим. Выходные подарят теплую встречу с друзьями.

Рыбы

Не исключена командировка на дальнее расстояние - она будет очень выгодна в финансовом плане. В своем стремлении к реализации своей главной задачи вы попросите помощи у партнеров, однако ее сейчас не получите: расклад пока не в вашу пользу. Удастся решить старую личную проблему.