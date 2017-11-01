В октябре турецкий берег во власти туристов-пенсионеров и молодых семей с детьми-дошкольниками.



В это время здесь настоящий бархатный сезон, который прекрасно переносят и страдающие летом от жары гипертоники, и инвалиды, и те, кому за семьдесят. Температура воздуха 25 - 29 градусов, море теплейшее и ласковое - 25 - 27 градусов, из него можно не вылезать часами. Мягкое и спокойное солнце, полупустые пляжи, рестораны и отели, потихоньку готовящиеся к зиме... В структуре туристов больше всего пенсионеров, причем как российских, так и их сверстников из Германии, Венгрии, Польши.

Мы

- В Сиде на Средиземное море мы приезжаем уже в третий раз, - поделились со мной на экскурсии в живописный зеленый каньон две 72-летние бабушки из Ростова. - Жара нам и дома надоела, а здесь в октябре невероятно комфортно! Днем можно загорать на пляже, к вечеру прогуливаться по набережной, любоваться пальмовыми рощами или сидеть в кафе. А ночью спокойно спать с открытым балконом.

Среди молодых семей редко, но встречались и те, кто приехал отдыхать с детьми-школьниками. Семья из Самары, например, была здесь с сыном-девятиклассником и дочкой-второклассницей.

- Школа не возражает, - спокойно пояснила мама. - Поэтому мы отправились в это время в Турцию во второй раз. Я просто пишу заявление на имя директора школы, где поясняю, что дети будут отсутствовать всего неделю, и никаких проблем ни у детей, ни у меня.

Но если со школьниками и многочисленными детсадовцами все понятно, то пребывание на пляже грудничков меня лично напрягало. Представьте картину: в двух шагах от моря под открытыми лучами солнца на лежаке российская мадонна кормит грудью младенца месяцев четырех от роду. Рядом с ней для подстраховки муж или мама. Зачем грудничку турецкий берег, если педиатры активно советуют резко не менять ребенку климат примерно до 5 лет? Судя по количеству грудничков на этом бюджетном отдыхе, к врачам сейчас не прислушиваются. Но опять же судя по постоянному плачу младенцев, акклиматизацию на Средиземноморье и встречу с тропическим климатом детишки переносят нелегко. Увы, половина пассажиров на нашем обратном рейсе была с грудными детьми. Измученные ранним подъемом и долгим досмотром многие плакали и капризничали, но мамы и папы воспринимали это как должное.

- Если бы не эта поездка, я бы до конца года в декретном не выдержала. Уж на стены была готова бросаться, - делилась одна молодая мамочка с другой. - А тут отлично развеялась!

Все понятно, эта поездка нужна, конечно, не грудничку, а его скучающей маме, страдающей дома синдромом четырех стен. Грудничков-путешественников было искренне жаль. Они голосили на пляжах, в ресторане, на экскурсиях, куда родители зачем-то брали малышей на целый день. Один младенец сразу уснул на яхте. Мама пристроила его на стуле и так и просидела рядом всю поездку.

- Он никогда так много не спал днем, - удивлялась она. - Наверное, надышался кислородом. Ведь мы поднялись в горы на 250 метров над уровнем моря.

Родители грудничков, всегда навьюченные как верблюды, тоже вызывали сочувствие. Их багаж был внушительный: детская коляска, огромных размеров чемодан на колесиках, сумка с детским питанием, водой и игрушками. Такое экстрим-путешествие можно вынести только в молодости, сочувствовали молодежи пенсионеры.

Они

А вот в составе туристов-немцев грудничков не наблюдалось. Самому маленькому туристу, проживавшему в нашем отеле, было чуть больше года. Мама носила его в переноске-«кенгуру» не спереди, на груди, как наши родители, а сзади, словно рюкзак.

В первые дни казалось, что немецкая часть отдыхающих либо все из одного города, либо родственники - настолько тепло и активно общались немцы друг с другом, целыми днями просиживали за кружкой пива на веранде ресторана или же возлежали возле центрального бассейна. Утром со всех сторон от них слышалось приветливое Guten morgen («Доброе утро») и везде расцветали улыбки. Потом стало понятно - просто немцы сплоченнее и дружнее нас, россиян. И если они встречают земляка за границей, то он ему друг, товарищ и брат. У них понятие землячества крепче.

Еще в отличие от нас немцы не набрасывались на щедроты шведского стола и не заполняли яствами всю большую тарелку. Две дамы бальзаковского возраста, например, брали обычно на ужин две-три ложки овощного или фруктового салата, одно крошечное пирожное и бокал красного вина, с которым сидели за приятной беседой до глубокой ночи.

Единственное, в чем немцы себе не отказывали, - это пиво. Оно у них лилось рекой! Его представители второй экономики Евросоюза могли потреблять с утра до ночи в невероятных количествах, чем постоянно нас удивляли.

- Понятно, почему среди них так много толстяков, - сделал вывод муж, видя постоянную батарею пивных кружек у них на столах.

Среди немцев преобладали бабушки с внуками самого разного возраста. С одной из них, 68-летней жительницей Дюссельдорфа Хельгой, мы познакомились, можно сказать, в экстремальной ситуации. Как-то в обед я стояла в небольшой очереди за овощным супом за ее внуком лет 9 - 10. Суп, видимо, принесли с пылу с жару, потому что, когда мальчик приподнял крышку, из кастрюли вырвался пар. И если бы в следующую секунду я инстинктивно не прижала мальчугана к себе, не исключено, он обварил бы себе лицо.

Взволнованная бабушка принялась горячо благодарить меня. А позже передала со своего стола бутылочку настоящего немецкого пива. С того дня уже я слышала от моих немецких знакомых приветливое Guten morgen и мне предназначались улыбки бабушки и внука. Мало этого, теперь при каждом удобном случае немецкая пенсионерка пыталась общаться со спасительницей ее драгоценного внука. Например, однажды за завтраком убедила меня, что лучше брать яйцо всмятку, которое варилось не одну минуту, а три. А удостоверившись, что я понимаю и даже немного говорю по-немецки, продолжила общение.

Попросив ее говорить как можно медленнее, я узнала, что в Турции Хельга отдыхает уже в седьмой (!) раз. Приезжает сюда исключительно осенью и зимой и живет не 10 дней, как российские пенсионеры, а полтора-два месяца. Почему так много? Во-первых, по сравнению с другими странами отдых на турецком берегу «зер биллиг» (очень дешевый), пояснила она. Во-вторых, здесь и в это время года тоже очень много солнечных дней, что весьма полезно для стареющего организма. А в-третьих, и главное, отопление в Германии очень дорогое. Поэтому многие пенсионеры предпочитают некоторое время перекантоваться в Турции, экономя на этой части расходов, а заодно наслаждаясь средиземноморской зимой, которая больше похожа на их раннюю весну.

Зима в этом районе Турции наступает в конце декабря и длится максимум до середины марта. Температура воздуха в среднем 15 - 20 градусов. Единственная неприятность - льют дожди и время от времени налетают довольно холодные ветры. Но это не идет ни в какое сравнение с промозглой европейской зимой, доказывала Хельга.

Еще я узнала, что ее пенсия 1200 евро. А когда она задала вопрос о сумме моей пенсии, то я сделала вид, что не поняла вопроса. Немецкая пенсионерка путешествует по миру минимум два раза в год. Если позволяет учеба внуков, то с ними. Или же с подругами - муж Хельги умер 5 лет назад. Поэтому-то у нее такая приличная пенсия: в Германии вдовам и вдовцам прибавляют пенсию умершего супруга, пояснила немка.

- Несколько лет назад нашему примеру проводить зиму в Турции последовали и скандинавы, - продолжила она. - В прошлом году в этом отеле было много жителей Норвегии и Дании, которые семьями жили здесь по два месяца. Это же очень выгодно!