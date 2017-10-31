Минприроды России выбрало Татарстан в качестве пилотного региона по формированию и реализации регионального приоритетного проекта по оздоровлению Волги - крупнейшей реки нашей страны.



Первая и главная задача республики в этом непростом процессе реанимации реки - для начала снизить на 60% объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского бассейна. О том, как это будет происходить на практике, рассказал на брифинге в Доме Правительства РТ министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

В первую очередь будет усилен экологический мониторинг состояния окружающей среды в Волжском бассейне, а также продолжено строительство, модернизация очистных сооружений ЖКХ. По данным управления Росприроднадзора по РТ, более 90% очистных сооружений в республике построены в 70-е годы прошлого века и сейчас физически изношены. Поэтому в региональный приоритетный проект по оздоровлению Волги включены мероприятия по реконструкции и строительству очистных сооружений на 24 объектах, 14 предприятиях ЖКХ.

- Во многих районах разрабатываются проекты новых очистных сооружений или уже ведутся работы по их строительству, - сообщил Фарид Абдулганиев. - Это Рыбно-Слободский, Алексеевский, Новошешминский, Заинский, Арский районы, Набережные Челны. Всего из консолидированного бюджета республики за последние три года на мероприятия в сфере водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений направлено более 1 млрд рублей. Понимая всю серьезность вопроса, уже сейчас крупные промышленные предприятия и муниципальные районы ведут работу по перевооружению очистных сооружений.

Однако многие из ведущих предприятий республики продолжают отравлять Волгу отходами своего производства. Среди тех, кто оказывает негативное воздействие на Волгу, - 10 объектов первой категории с высокой степенью риска: иловые поля МУП «Водоканал» Казани, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Челныводоканал», Казанский завод синтетического каучука, Казанское моторостроительное производственное объединение, «ТАНЕКО», «Чистополь-Водоканал» и другие. Объектами второй категории со значительной степенью риска признаны завод имени Серго, «Татэнерго», Иннополис.

Кроме того, отмечены шесть объектов третьей категории со средней степенью риска - «Буинск-Водоканал», Зеленодольский фанерный завод, Зеленодольский завод им. Горького, «Высокогорские коммунальные сети», Усадский спиртзавод и арский «Водоканал-Сервис».

Кроме борьбы с предприятиями-загрязнителями Татарстан применит в том числе и экологические меры по оздоровлению Волги. В республике планируется масштабная высадка древесно-кустарниковой растительности на территориях водоохранной зоны реки Казанки и ее притока на территории Арского и Высокогорского районов.

- Эффективно бороться с сине-зелеными водорослями в водоемах можно с помощью облесения водоохранных зон, - отметил в своем выступлении глава Минприроды РТ.

В Татарстане на реализацию мероприятий регионального приоритетного проекта по оздоровлению Волги до 2025 года выделено 15,9 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета направляется 8,6 млрд рублей, из республиканского - 6,1 млрд рублей и 1,2 млрд рублей из внебюджетных источников. По поручению Президента России Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с 15 субъектами РФ сформирован паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» («Оздоровление Волги»). В Республике Татарстан создана межведомственная рабочая группа по разработке и реализации регионального приоритетного проекта по оздоровлению Волги.