Большая часть зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливается из водно-спиртовых растворов с добавлением моющих средств, ароматизаторов, красителей.

В состав таких жидкостей входят непищевые спирты, они непригодны для пищевых целей. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан на сайте ведомства напомнили автомобилистам о мерах предосторожности при покупке стеклоомывающей жидкости.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, который обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта. Он дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) может вызвать острое отравление со смертельным исходом при вдыхании, заглатывании. Кроме того, он раздражающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает в числе прочего головокружение, боли в области сердца и печени, ухудшение зрения, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей. В стеклоомывающей жидкости содержание метилового спирта не должно превышать 0,05 процента.

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 11.07.2007 №47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих метанол.

Чтобы не причинить вред себе и здоровью близких, приобретать стеклоомывающую жидкость следует только в установленных местах торговли. При покупке необходимо обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку. Она должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.