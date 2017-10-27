Достопримечательность Казани лайнер Ту-144 постепенно обживается на новой стоянке - площади между 2-м и 8-м зданиями КНИТУ-КАИ на улице Четаева.



Еще в минувшую пятницу на крыльях лайнера трудились рабочие, которые завершали работы по покраске обшивки фюзеляжа самолета. Его облик воссоздавали по фотографиям, архивным видеозаписям и воспоминаниям современников. Теперь Ту-144 блестит бортами на солнце, а на хвосте гордо алеет советский флаг. До конца года самолет украсят внешней подсветкой стоимостью почти 3 млн рублей.

История

Создание сверхзвукового пассажирского лайнера в СССР началось в 1960-х годах в ОКБ Туполева по правительственному заданию. От конструкторов требовалось создать самолет с крейсерской скоростью 2300 - 2700 км/ч и дальностью полета не менее 4000 км. И вот 31 декабря 1968 года первый опытный Ту-144, построенный в Воронеже, совершил свой испытательный полет, опередив на два месяца своего британо-французского конкурента Concorde. С 1 ноября 1977 года два самолета Ту-144 начали выполнять перевозку пассажиров по рейсу Москва - Алма-Ата.

Предполагалось, что лайнеры также будут беспосадочно обслуживать рейс Москва - Хабаровск, свяжут Париж, Новосибирск и Токио (11200 км). Однако век коммерческих перевозок Ту-144 был недолгим - он ни разу не совершил международного рейса, а 1 июня 1978 года перевозка пассажиров этими лайнерами была прекращена. Официальной причиной послужила катастрофа опытного образца, которая стала второй за период эксплуатации.

Казанский Ту-144С с бортовым номером 77107 впервые поднялся в воздух 20 августа 1975 года. Он был испытательным самолетом и за свою историю совершил 490 полетов. От ножа по металлу после окончания эксплуатации его спасли сотрудники КАИ, в чье распоряжение лайнер попал в 1985 году. Свою последнюю посадку самолет совершил на взлетно-посадочную полосу 22-го завода, откуда был отбуксирован к 6-му зданию института, что на улице Дементьева. Здесь Ту-144С выступал в роли учебного пособия для студентов.

Новое место стоянки

Спустя 32 года Ту-144 обзавелся новой стоянкой. Апрельской ночью лайнер перевезли на площадку между 2-м и 8-м зданиями КНИТУ-КАИ на ул. Четаева. Этот памятник действительно уникален. Из 16 самолетов, построенных в разные годы, до наших дней дожили лишь 7. Два самолета стоят в подмосковном Жуковском, по одному в Монино, Ульяновске, Самаре и Зинсхайме (Германия). Символично и расположение памятника у КАИ - на этапе конструирования ряд расчетов и испытаний проводились в аэродинамической трубе казанского вуза.

Новая жизнь

Как нам сообщили в пресс-службе КНИТУ-КАИ, в 2018 году будут вестись работы внутри авиалайнера: замена обшивки и коммуникаций, внутренняя отделка борта, установка интерактивного оборудования. Новая жизнь самолета будет трехгранной - здесь расположится лаборатория для студентов, а также центр дополнительного технического образования для школьников и интерактивный музей техники для туристов. Для нужд будущего музея под крылом будет возведено вспомогательное здание, где разместится лекционный зал с купольным 3D кинотеатром. Экспозиция музея, который расположится на борту Ту-144, будет состоять из 10 залов, рассказывающих о истории создания лайнера, авиации, о сверхзвуке.

Посетители смогут лично поучаствовать в научных экспериментах и опытах. В одном из залов будет воссоздан оригинальный интерьер самолета, а также отреставрирована кабина, где за счет технологий 3D визуализации каждый сможет почувствовать себя пилотом.

Цена вопроса

Более 17 млн рублей было затрачено на перевозку и установку лайнера. Интерактивный музей обойдется в сумму около 100 млн рублей, но, несомненно, станет популярным объектом для горожан и гостей Казани. Открытие запланировано на 31 декабря 2018 года - аккурат к полувековому юбилею первого полета Ту-144.