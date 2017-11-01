По мнению большинства родителей, учителей и вообще всего старшего поколения, смартфоны и интернет для детей - это вредно, особенно в школе. Так ли это на самом деле? Я, ученик 10-го класса, попытаюсь доказать, что телефон - это неотъемлемый атрибут жизни современного школьника, а задачи у него следующие.

Коммуникация - основная функция телефона

Часто возникают ситуации, когда ученику нужно немедленно сообщить о важном событии родителям или любому другому человеку. Например, попросить папу пораньше забрать из школы, в чем и помогает сотовый телефон. Без коммуникации могут возникнуть серьезные проблемы и неудобства.

Многофункциональность и удобство

У современного смартфона десятки функций: камера, фонарик, записная книжка и многое другое. Теперь ученики вместо того чтобы записывать большое домашнее задание, фотографируют его. Третий том романа «Война и мир» можно не носить с собой в школу, а просто скачать текст на телефон и читать оттуда. Смартфон - это просто удобно.

Развлечение - еще одна функция смартфона

Теперь вместо того чтобы хулиганить, бегать по коридорам или даже драться, многие школьники на перемене мирно играют на телефоне. Скажете, это повлияло на их физическую активность? Хорошо это или плохо, каждый решает для себя сам. Но лично мне смартфон часто помогает расслабиться после тяжелой контрольной.

Безусловно, у смартфона есть и минусы: он отвлекает от учебы. Многие школьники списывают решение задач из интернета, а некоторые ученые считают, что телефон пагубно влияет на здоровье человека. Но я понаблюдал за своими одноклассниками и могу сделать вывод: все зависит от самого человека. Например, в нашем классе есть мальчик, который не носит телефон в школу и вполне нормально учится. Правда, у него иногда возникают проблемы, которые можно решить только с помощью телефона. Также в моем классе достаточно много ребят, использующих телефоны даже во время урока. Однако я считаю, что если человек хочет учиться, то делать это он будет даже со смартфоном в кармане. А если нет - он и без телефона найдет чем себя отвлечь от уроков.