Любители ли вы откладывать на потом важные дела? Знакомо ли вам чувство, когда хочется заниматься чем угодно, только не тем, чем надо? Часто ли у вас возникает желание просто ничего не делать? Наверное, многие сталкивались с подобным… Можно как угодно себя оправдывать, но это лень.

«КВ» решили выяснить, в чем же причина лени. Правда ли, что это самая настоящая болезнь? И как вылечить себя от апатии? Со всеми этими вопросами мы обратились к казанскому врачу-психотерапевту Алексею Козлову.

Был ли Эйнштейн ленивым?

- Алексей Алексеевич, мы часто употребляем слово «лень» - в отношении коллег, детей, супругов. А что это вообще такое?

- Возможно, я удивлю вас, но лени не существует. Лень - это мотивация. А мотивация бывает положительная и отрицательная. Если у человека имеется положительная мотивация, то он планомерно движется к своей цели. Он легко встает рано, даже в 5 - 6 часов утра. У него в голове выстраиваются приятные картинки: как он завтракает круассанами с дымящимся кофе, доезжает без пробок на работу, приезжает без опозданий, приступает к своему любимому делу, успевает сделать все запланированное и так далее. Он пребывает в радости.

При отрицательной мотивации человек все время находится в состоянии стресса. Он все делает в последний момент. С утра просыпается с совсем иной картинкой в голове, считает, что все спокойно, он приедет вовремя, поэтому лежит до предела, сколько можно или даже уже нельзя. Ему в ярости в последний момент звонит начальник. И только тогда этот человек вскакивает и бежит на работу. Люди с отрицательной мотивацией постоянно ищут свое призвание, все делают из-под палки, а главное - испытывают регулярное напряжение.

- То есть лень - это то, как мы смотрим на определенные вещи и как к ним относимся?

- Лень - это своеобразная отрицательная мотивация. У меня была пациентка-подросток, которую родители обвиняли в лени, нежелании хотя бы что-то делать по дому. Она отказывалась мыть посуду, убираться, заниматься учебой, ссылаясь на усталость. Однако в то же время с радостью ходила с подружками на дискотеку. Потому что здесь другой мотив. К уборке у нее была отрицательная мотивация, к развлечениям - положительная. Могу привести другой пример: люди чаще бросают курить на приеме у кардиологов и онкологов, чем у психологов и психотерапевтов. Лишь когда их ставят перед риском смерти, они меняют свое сознание. У курильщиков выстраивается положительная мотивация, картинки того, как они избавятся от сигарет, выздоровеют, смогут подняться на 8-й этаж, побегать с внуками на детской площадке и т. д. К сожалению, пока гром не грянет, они не пытаются изменить свою мотивацию.

- Теперь понятно, почему гения Эйнштейна многие считали ленивым человеком…

- Хороший пример. Эйнштейн избегал любой энергичной деятельности, не проявлял никакого интереса к спорту. Он сам говорил, что не хочет ничего делать, кроме умственной работы. И что, он был ленивый, как бы все сказали? Нет. Это тоже вопрос мотивации к науке и спорту. Пикассо, Черчилль не запомнились отличной учебой в школе, зато прославились в других областях.

Лень и болезнь

- Некоторые ученые считают, что лень - первый симптом болезни. Так ли это?

- Мы уже отмечали, что человек с отрицательной мотивацией постоянно пребывает в стрессе. Поэтому состояние лени имеет достаточно ярко выраженные физиологические симптомы. Это усталость, сонливость, легкие головные боли, небольшой подъем температуры тела, даже чувство тяжести в желудке. Однако не надо путать болезнь и лень. Если человеку надо подняться на 10-й этаж, а он выбирает лифт вместо лестницы, потому что страдает одышкой или аритмией, разве он ленивый? Его организм, естественно, старается избегать физической нагрузки. Соглашусь, что быструю утомляемость, апатию, слабость люди зачастую связывают с ленью. Хотя это могут быть симптомы развития грозных болезней - эндокринных или даже онкологических.

- О каких еще заболеваниях может сигнализировать отсутствие сил и желания идти на работу?

- Если вы не можете сосредоточиться на каком-то деле, быстро устаете, часто простужаетесь, начинаются проблемы с памятью, конечно же, не стоит все это сваливать на лень. Необходимо обратиться к специалисту, чтобы разобраться, в чем дело. Все перечисленные признаки порой являются симптомами болезней, не имеющих на ранних стадиях яркой клинической картины. А может быть, у вас просто низкий уровень сахара в крови, недостаток мелатонина или других гормонов.

- Как отличить лень от усталости?

- Вы сидите на работе, надо дописать отчет, и вам кажется, что силы иссякли, ничего не хочется делать. Например, вы любите играть в большой теннис или гулять с собакой. Задайте себе вопрос: «Хочу ли я сейчас собрать свои вещи, уйти из офиса и поиграть в теннис или выгулять питомца?» Если вы все это хотите, а работать - нет, то у вас лень.

Советы

- Вы говорили, что лень - это отрицательная мотивация. Как избавиться от нее?

- Надо изменить свое отношение к тому, что вам надо сделать: от чистки зубов, занятий спортом до похода на работу и проверки у ребенка домашнего задания. Это вопрос мотивации. Одно дело, если вы представляете себе, как после занятий спортом испытываете приятную усталость, принимаете расслабляющий душ, съедаете полезные банан, творог и крепко засыпаете, ни разу за ночь не проснувшись. А другое дело, когда вы думаете, как сильно устанете, вспотеете, как у вас будет болеть все тело, да и вообще, зачем это надо, и идете потешить себя кусочком торта. Во всем нужно видеть преимущества, маленькие радости, тогда вы сможете изменить себя.

- Можете дать конкретные советы, которые помогут начать действовать?

- К примеру, есть правило двух минут. Если какое-либо дело занимает менее двух минут, не откладывайте его на потом, а сделайте сразу же. Вы удивитесь, сколько всего полезного переделаете. Далее: чередуйте занятия - умственную работу с физическими нагрузками и наоборот. Если вам не хочется начинать какую-то деятельность, заставьте себя поработать всего пять минут. Этого будет достаточно, чтобы начать работу и даже втянуться в нее и доделать все до конца. Сложную задачу разбейте на небольшие части, составьте письменный план. Поощряйте себя после выполнения каждой из частей - пятиминутным отдыхом, чаепитием, просмотром любимых новостей, всем, что радует душу. Еще один простой совет: просто встаньте, если ничего не хочется делать сидя. Так мы задействуем больше мышц, учащается пульс, повышается умственная активность.