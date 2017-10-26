Я уже 6 лет являюсь участницей Программы государственного софинансирования пенсии. Хотелось бы узнать, изменился ли порядок уплаты дополнительных взносов на накопительную пенсию.

Раиса Булатовна



Уважаемая Раиса Булатовна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда в Вахитовском районе г. Казани, порядок и реквизиты для уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в 2017 году не изменились.

Участники Программы государственного софинансирования могут перечислить дополнительные страховые взносы одним из следующих способов.

1) По безналичному расчету (с использованием банковской карты) на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (www.uslugi.tatarstan.ru). Комиссия за уплату взносов не взимается.

2) Через инфоматы самообслуживания «Электронный Татарстан». При этом необходимо ввести свои данные (ФИО, номер страхового свидетельства (СНИЛС), номер телефона и ИНН).

3) Обратиться в кредитные учреждения с квитанцией. Обращаем ваше внимание, что во избежание осуществления ошибочных платежей для оплаты дополнительных страховых взносов в кредитных учреждениях при себе необходимо иметь страховое свидетельство Пенсионного фонда (СНИЛС) и документ, удостоверяющий личность. Перед оплатой дополнительных страховых взносов необходимо проверить правильность заполнения реквизитов плательщика: в поле «плательщик» - фамилия, имя, отчество застрахованного лица; в поле «№ лицевого счета плательщика» - номер страхового свидетельства (СНИЛС). Дополнительно необходимо заполнить адрес плательщика и его ИНН. После оплаты взноса проверьте полноту заполнения данных в квитанции, выдаваемой банком с вашим платежным документом (ФИО, СНИЛС, КБК - код бюджетной классификации).

Информацию о реквизитах, а также бланки платежных квитанций, необходимые для осуществления перечислений дополнительных страховых взносов, можно получить в территориальных управлениях ПФР либо сформировать на сайтах Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru) и Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан (www.pfrrt.ru), используя при этом электронный сервис «Сформировать платежный документ».

4) Еще проще производить оплату дополнительных страховых взносов через работодателя, поручив ему удерживать ваши взносы из заработной платы и перечислять их в Пенсионный фонд. Проверить перечисления работодателя в Пенсионный фонд Российской Федерации вы сможете в любой момент, взяв в бухгалтерии расчетный листок.

5) Страхователям, оплачивающим добровольные страховые взносы за работников, необходимо в назначении платежа указать регистрационный номер в Пенсионном фонде, иначе данный платеж будет считаться ошибочным.

Успейте воспользоваться возможностью увеличить свою пенсию при участии государства. Рекомендуем оплатить свой взнос до 25.12.2017.

Напомним, участниками Программы государственного софинансирования, имеющими право на получение сумм финансовой поддержки со стороны государства, являются застрахованные лица, подавшие заявление о вступлении в программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и успевшие сделать первый взнос в срок до 31 января 2015 года.

По условиям программы государство в течение 10 лет с года уплаты первого взноса ежегодно обеспечит софинансирование дополнительных страховых взносов участникам программы при уплате взносов в пределах от 2000 до 12000 рублей в календарном году. При перечислении дополнительных страховых взносов в размере менее 2000 рублей софинансирование государством не осуществляется.