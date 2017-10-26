Постановлением Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 25.09.2017 №5 работодателям, расположенным на территории республики, установлены квоты на 1371 рабочее место для трудоустройства инвалидов в 2018 г.

Сегодня на 91 предприятии, учреждении г. Казани уже ведется работа по определению перечня профессий, созданию условий труда для обеспечения занятости инвалидов. Сведения о 224 рабочих местах, установленных по квоте работодателям г. Казани, соискатели могут получить уже в январе 2018 г. в территориальных органах госслужбы занятости и на интернет-сайте trudvsem.ru.

Прием на работу по установленной квоте ведется через прямое обращение гражданина к работодателю или по предъявлению направления центра занятости населения района, где зарегистрирован по месту жительства гражданин, ищущий работу. При этом учитываются рекомендации по индивидуальной программе реабилитации инвалида и уровень профессиональной пригодности кандидата на замещение рабочего места (должности). При выполнении квоты работодатели могут воспользоваться государственной финансовой поддержкой в виде возмещения затрат по оборудованию (оснащению) рабочего места для трудоустройства инвалида, компенсации оплаты труда выпускников организации профессионального образования из числа инвалидов.

Консультации по вопросам трудоустройства инвалидов на рабочие места по установленной квоте и условиям предоставления государственной материальной поддержки можно получить в районных центрах занятости населения г. Казани.