Объясните, пожалуйста, какие факторы сегодня влияют на размер будущей пенсии.

Василий Петрович, 35 лет

Уважаемый Василий Петрович, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, сегодня на размер пенсии в первую очередь влияют:

1. Размер заработной платы. Чем выше зарплата, тем выше пенсия. Если работодатель не делал взносы за своего работника в систему обязательного пенсионного страхования в полном объеме (например, в случае выплаты серой заработной платы), этот заработок в формировании пенсионного капитала не участвует.

2. Длительность страхового стажа. Чем продолжительнее страховой стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано пенсионных прав, за каждый год трудовой деятельности будет начисляться определенное количество пенсионных баллов.

3. Возраст обращения за назначением страховой пенсии. Пенсия будет существенно повышена за каждый год, истекший после достижения пенсионного возраста до обращения за пенсией.

В действующих правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие социально значимые периоды жизни человека, как срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти так называемые нестраховые периоды присваиваются особые годовые коэффициенты, если в эти периоды гражданин не работал.

Обратите внимание!

В правилах расчета страховой пенсии засчитываются в стаж следующие социально значимые периоды жизни человека:

- период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;

- период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

- период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;

- период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (всего 4 ребенка), но не более 6 лет в общей сложности;

- период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;

- период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;

- период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

- период проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более пяти лет в общей сложности.