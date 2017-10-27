Я большой любитель ухи и рыбных блюд. Слышал, что существуют рыбные супы со сливками. Хотелось бы узнать один из рецептов.

Руслан



На помощь нашему читателю приходит член российской Гильдии шеф-поваров, эксперт бренда iCook от Amway Алексей Семенов:

- С наступлением холодов все мы вспоминаем о таком сытном блюде, как суп. Кроме традиционной ухи любителям рыбных блюд я бы порекомендовал такой необычный рецепт, как финский рыбный суп из лосося со сливками. Для него нам потребуется суповой набор из костей, хребта, хвоста, головы и передней части лосося, 250 г филе лосося, 250 мл сливок, 2 луковицы средних размеров, 2 лавровых листа, 2 горошины ямайского перца, одна средняя морковь, три средние картофелины, 2 - 3 веточки укропа, соль и перец по вкусу.

Заливаем кости водой так, чтобы они были полностью покрыты, и доводим до кипения. Затем сливаем мутную воду и вновь заливаем 2 - 3 литрами холодной фильтрованной воды. Доводим до кипения.

Добавляем одну целую очищенную луковицу, полморкови, немного соли, снимаем пену и убавляем нагрев до минимума. Варим бульон в течение 35 - 40 минут, затем процеживаем, очищаем кости от рыбы и выбрасываем их.

В чистую кастрюлю вливаем готовый бульон с остатками рыбы, добавляем нарезанные мелкими кубиками картофель и морковь, измельченный репчатый лук. Варим суп на умеренном огне до готовности овощей 8 - 10 минут.

Когда овощи будут готовы, добавляем филе лосося, нарезанное крупными кубиками, лавровый лист и ямайский перец, вливаем сливки и готовим 5 - 7 минут. Для любителей более густой консистенции добавляем вареную картофелину, измельченную в блендере или протертую на терке. Готовый суп в тарелках посыпаем рубленым укропом. Приятного аппетита!