Никогда не думала, что буду работать гувернанткой. После окончания филфака КГУ долго не могла найти себе работу из-за отсутствия педагогического опыта. Пришлось потрудиться в салоне модной одежды и книжном магазине.



В магазине в один прекрасный день ко мне подошла красивая молодая женщина - это была Эльвира, хозяйка салона модной одежды, и сказала, что ищет гувернантку для шестилетнего сына. Деликатно обо всем расспросив, она быстро и толково рассказала о моих будущих обязанностях, предложив мне зарплату на 3 тысячи больше, чем была в книжном. Я согласилась и целых пять лет своей жизни посвятила мальчику Артуру, приобретя ценный опыт гувернантки, которым могу поделиться.

СОВЕТ 1. ПРИГОТОВЬТЕСЬ, ВАС БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ

Первые месяцы меня по-всякому проверяли. Оставляли доллары на тумбочке, просили оставить паспорт и пробивали по всем базам, приходили домой без предупреждения, приглашали ближайших родственников и прежнюю няню... Теперь, став мамой, я их понимаю. Доверить своего ребенка незнакомой девушке без опыта работы с детьми я бы лично не смогла.

СОВЕТ 2. ГУВЕРНАНТКУ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ТОЛЬКО ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Если ребенок еще не скоро пойдет в школу, достаточно пригласить к нему няню. Она и накормит малыша, и сказку ему расскажет, и погуляет с ним. Но если он через один-два года начнет учиться или уже учится в одном из младших классов, ему нужна гувернантка. Она подготовит своего воспитанника к школе, поможет сделать уроки, организует досуг, обучит хорошим манерам и позаботится о его безопасности по дороге в школу и обратно.

А еще нужно понимать, что у чужой семьи, в которую приходишь, свои правила жизни, поведение и характер. У моей были четкие, давно сложившиеся правила быта, к которым пришлось приспосабливаться.

СОВЕТ 3. НУЖНО ЧЕТКО ЗНАТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

У меня это - забрать ребенка из детсада, покормить его, помочь сделать домашние задания, провести с ним время до сна. Ну и конечно, дружить и общаться.

Мальчик с самого начала не давал мне расслабиться: в первый же день начал играть дома в догонялки и полностью игнорировал мои замечания. Ушло много времени на то, чтобы завоевать авторитет воспитанника и научиться пресекать его непослушание. Помогли терпение и любовь к ребенку.

СОВЕТ 4. НУЖНО БЫТЬ ХОРОШИМ ПСИХОЛОГОМ

Когда люди весь день проводят вместе, возможны два варианта развития событий. Или эти люди начинают тихо ненавидеть друг друга, или, наоборот, привязываются настолько, что не представляют существования друг без друга. У нас с Артуром вскоре сложился второй вариант.

Я ловила себя на мысли: странное дело, все успевала и нисколько не уставала. Правда, когда мальчик спал, удавалось прикорнуть рядом на диване. Как я поняла, главное в этом деле - быть хорошим психологом. Работа гувернантки не сводится исключительно к общению с ребенком. С ним-то можно договориться и найти подход. А вот родители и другие члены семьи доставляют немало хлопот.

Они могут быть недовольны и методами воспитания, и любой бытовой мелочью. Каждая гувернантка сталкивается с ситуацией, когда ее просят о чем-то, что не входит в круг ее обязанностей: то посидеть с ребенком в неурочное время, то забрать вещи из химчистки, то встретить родственника с поезда. И даже прибрать в квартире или приготовить обед на всю семью.

СОВЕТ 5. ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОР

Прежде чем соглашаться на эту работу, попытайтесь хоть что-то узнать о работодателе и по возможности оговорить все моменты в контракте.

СОВЕТ 6. УЧИТЕСЬ УМЕНИЮ ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ИДТИ НА КОМПРОМИССЫ

Не у каждого хватит отваги и духу возразить, отказать, а иной раз и поспорить с упертым родителем или родственником. Однажды, когда родители Артура уехали за границу, мне в помощь (или для контроля?) прислали бабушку из другого города.

Мы с Артуром вели размеренный и сложившийся образ жизни. Все у нас шло по расписанию. А тут бабушка со своим представлением о воспитании... Ей не нравилось, что мы с мальчиком ходим гулять в любую погоду и при любом его состоянии. Она не соглашалась с тем, что сопли у ребенка - не повод пропустить прогулку (мальчик часто простужался, поэтому по рекомендации врача мы были обязаны гулять с ним в любую погоду).

В те дни, как назло, Артурка опять засопливил. Но мы старались следовать графику, чему яростно воспротивилась бабушка. Пришлось с ней договариваться. К счастью, Артур не подвел и не расхворался. Чтобы сохранить дружеские отношения, к бабушке тоже пришлось подыскивать ключик. Им стало чтение Артуру религиозных книг его верующей бабушки. В итоге она заключила, что я человек благонадежный.

СОВЕТ 7. КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ РАСШИРЕН

В первый класс мы провожали моего подопечного втроем: родители и я. С того дня круг моих обязанностей значительно расширился. Мы с ребенком делали домашние задания, ходили на кружки, играли в разные игры, просто бегали и гуляли по парку.

Не всегда все шло гладко. Меня ругали, делали мне замечания, особенно за двойки, которые иногда получал Артур. Я старалась не обижаться. Занималась с мальчиком дополнительно, придумывала различные задания, чтобы заинтересовать ребенка тем или иным предметом, применяя все свои способности и знания педагога. Со временем мой подопечный подтянулся в учебе и преуспел в спорте.

Кроме того, Эльвира попросила заняться уборкой ее квартиры площадью 120 квадратных метров. Я согласилась. За любую дополнительную работу она хорошо доплачивала.

СОВЕТ 8. ГУВЕРНАНТКА - НЕ МАМА

Со временем у нас с Артуром установились прочные дружеские отношения. Я была рядом уже три года, для ребенка это целая вечность. Постепенно он стал относиться ко мне с нежностью: был ласков, радовался моему приходу, делал сюрпризы. Но однажды, раздеваясь в прихожей, я поймала в зеркале взгляд мамы мальчика. В нем были сожаление, горечь и ревность. Она подумала, что сын любит меня больше, чем ее.

Честно говоря, я испугалась, поэтому внесла в нашу жизнь коррективы. Отныне мы с Артуром направляли нашу деятельность на то, чтобы сделать маме и папе приятное. Например, мастерили им подарки или сочиняли рассказы на темы «Моя мама самая лучшая в мире» и «Почему я хочу стать таким, как папа?» Как же изменилось ко мне после этого отношение родителей как к гувернантке и как к человеку!

СОВЕТ 9. ДОВЕРИЕ НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ

В каждой работе есть свои плюсы и минусы, и эта не исключение. Чем старше становился мальчик, тем меньше свободного времени у меня оставалось. Иногда я даже ночевала у этой семьи. Эльвира постоянно уезжала в командировки. Отец семейства был большим начальником и часто задерживался на различных банкетах. Но оба относились ко мне тепло и радушно. Эльвира еще на первом собеседовании предупредила, что им нужен не просто работник, а человек, который станет членом семьи. И я действительно не чувствовала себя чужой. Все свободное время мы проводили вместе: это были очень теплые вечера на кухне.

Еще мне довелось побывать в дорогих ресторанах и отведать экзотических яств. С Артуром мы посещали крупные развлекательные центры, научились играть в боулинг, о чем я могла только мечтать. Мне повезло: Эльвира оказалась очень благодарной и щедрой хозяйкой.

СОВЕТ 10. ЕЩЕ РАЗ О СОГЛАСОВАНИИ

Если вы собираетесь работать гувернанткой, то любой ваш шаг и действие должны быть четко оговорены. Вплоть до мелочей: маршрута прогулки, полного списка продуктов, дозволенных ребенку, книжек, мультфильмов и т. п. Для начинающих в этой сфере деятельности это не шутка. Очень важно понимание главного - ответственности за чужое дитя, за его здоровье умственное и физическое, за развитие и безопасность. Вся жизнь ребенка будет проходить у вас на глазах. Значит, важно ничего не упустить, вовремя заметить, предостеречь, остановить.