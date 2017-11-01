Еще одной библиотекой стало больше в Казани на прошлой неделе. 26 октября в детском саду №15 Вахитовского района Казани была торжественно открыта своя «Библиотека детства».



В честь праздника дошкольники подготовили яркое выступление с песнями, танцами и инсценировкой сказки «Репка» на татарском языке. Перед ребятами выступил поэт и артист Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая Георгий Ибушев.

Напомним, создание библиотек в дошкольных учреждениях было инициировано Союзом журналистов РТ в 2015 году в рамках акции «Читающий Татарстан» с целью привития детям любви к чтению. С тех пор библиотеки появились во многих детсадах города. Особенно активно эту идею поддержали в Приволжском и Вахитовском районах Казани. Как заметила методист ИМО ГМЦ в Приволжском и Вахитовском районах Роза Василова, присутствовавшая на мероприятии, это дошкольное учреждение стало 14-м по счету, где появились библиотеки. «Как показало время, они пользуются большой популярностью среди родителей, которые вместе с детьми выбирают книги для домашнего чтения. Проект интересный, и хочется, чтобы он был реализован в каждом детсаду. Ведь не у всех родителей есть возможность и время ходить с ребенком в библиотеку каждую неделю», - подчеркнула Роза Василова.

Начало библиотеке в этом детсаду положили родители воспитанников, которые сами закупили новые книги для детского сада, рассказала заведующая дошкольным учреждением Елена Васильева. Пока книг немного, но фонд библиотеки пополняется с каждым днем. Приглашенные на праздник гости тоже внесли свою лепту в это доброе дело.

Так, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова подарила детскому саду сборник «Волшебные сказки малышам» и книгу «Музей детства в Казани», автором-составителем которой она является. В книге собраны 132 игры, в которые играли в детстве наши бабушки и дедушки, мамы и папы, и она, несомненно, заинтересует как педагогов, так и родителей.

- Известный российский юрист Михаил Федотов в беседе со мной как-то признался: никакая программа по чтению не поможет, если у ребенка нет теплого контакта в детстве с книгой. Кроме того, есть результаты исследований, показывающие благотворное влияние печатной книги на развитие личности. У «детей интернета» нередко наблюдается плохая память, многие не могут читать длинные тексты. Только задумайтесь: они никогда не смогут прочитать романы Жюля Верна, «Войну и мир»...

А это значит, не прочитают Библию, Коран, Тору. Поэтому мы в Союзе журналистов очень хотим, чтобы ребята начиная с детского сада дружили с книгой! - поделилась Венера Якупова.

Конечно же, дружить с книгами проще, когда библиотека рядом. Можно сказать, этому детсаду повезло: поблизости с ним находится детская библиотека №38. Как призналась ее заведующая Елена Станкевич, экскурсии воспитанников детсада в эту библиотеку - привычная практика педагогов. Как правило, после такого посещения многие из ребят приходят к ним вместе к родителями, чтобы записаться и взять понравившуюся книгу. Вот и на празднике, завидев на полках новые произведения, дети наперебой стали высказывать желание взять ту или иную книгу домой почитать.

Совсем скоро читающих дошколят станет еще больше - сертификаты участникам проекта «Библиотека детства» были вручены на мероприятии еще двум казанским детсадам - №37 и 283. А детсад №142 уже ждет гостей на открытие библиотеки, которое состоится в начале ноября.