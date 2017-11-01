2 и 3 ноября в Казани состоится международное мероприятие - IV Kazan Tourism Forum 2017. Ориентиры будущего. Форум направлен на проблемы и тенденции в сфере туристического бизнеса России.

В этом году темой мероприятия стало комплексное управление туристскими территориями. Общее число зарегистрировавшихся - более 2000 человек, в том числе директора крупных российских и зарубежных компаний, работающих в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Спикерами форума стали более 20 ведущих специалистов из России, Греции, Португалии, Чехии, Венгрии и других стран.

В рамках проведения мероприятия ожидается участие заместителя премьер-министра РТ Василя Шайхразиева, председателя Государственного комитета РТ по туризму Сергея Иванова, а также руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

