Большой юбилей отмечает в этом году «Радио Татарстана», передачи которого слушали и слушают несколько поколений жителей нашей республики. Официальным днем его рождения считается 7 ноября 1927 года. Воспоминания сотрудников радио, работавших в разные годы, публикуются по материалам двух книг - «Слушайте, говорит Казань!» (издана в 1998 году), и «Казан сөйли! - Говорит Казань!» 2008 года.



1927 год. Начало

«Казан сөйли! Говорит Казань!» В прямом эфире эти слова 7 ноября произнес Шамиль Усманов - человек, работавший начальником Татарского управления зрелищными предприятиями и реализовавший идею о радиофикации республики. Он отправлял сотрудников в самые дальние татарские деревни. «Там царит темнота, там живут люди, которые ничего подобного не слышали и не видели - везите им свое чудо», - говорил он.

Радиотехнику В.М.Тимофееву особенно запомнилась поездка в деревню Ташкирмень: «Приехал я туда на санях, по снегу. Привез с собой радиоприемник ВЧ с репродуктором и батареями. Постройка деревянной мачты заняла целый день… К вечеру приемник заработал, и круглый блин громкоговорителя, установленный в большой избе, внезапно заговорил. Невозможно описать удивленные лица слушателей! До поздней ночи сидели, не шелохнувшись, боясь проронить хоть слово».

Бывший начальник радиостанции Н.Л.Житковский вспоминает первые дни работы в Казани: «Весь предпусковой период и пусковые дни и ночи мы сидели на станции, питались один раз в сутки. Был у нас свой «придворный барабус», такси того времени.

Он приезжал за нами часам к десяти вечера и вез обедать в ресторанчик «Теремок» в конце улицы Баумана у трамвайного кольца. Мы съедали суп, два вторых и запивали все это пивом. Потом «барабус» отвозил нас обратно».

Почти легендой стала история о том, что в первые годы вещания на радио приходили посланцы далеких деревень. Односельчане поручали им узнать, как же работает это чудо-радио, которое заставляет говорить и петь черную тарелку на уличных столбах.

40-е годы. Все для фронта

В годы Великой Отечественной войны больше половины сотрудников радиокомитета были мобилизованы. Резко сократился объем музыкальных и развлекательных программ. Большую часть эфирного времени занимали сообщения Совинформбюро.

Вспоминает сотрудник радио Матильда Аксенова - тетя писателя Василия Аксенова: «В годы войны я работала редактором последних известий. Еще совмещала детское вещание, делала литературные передачи, ведь людей мало было. В мою нагрузку входил и обзор газет. Работы было очень много. А по ночам мы сидели в особой аудитории и давали позывные летчикам, которые везли на фронт снаряды.

Сразу, как началась война, передачи проходили под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» У микрофона выступали руководящие работники, рабочие, колхозники, ученые с призывом работать честно, добросовестно, не покладая рук, не считаясь со временем, чтобы приблизить час победы. Сюда был эвакуирован Союз писателей СССР, к нам приходили многие писатели, которые побывали на фронте, они тоже выступали у нашего микрофона.

Мы передавали песни, посвященные священной войне, звучали концерты наших артистов. Мы давали репортажи о том, как в тылу куется победа нашими учеными, колхозниками, рабочими.

Работавший у нас Адель Кутуй ушел на фронт, и мы получали от него боевые листовки, передавали их в эфир. Это был человек необыкновенно живой, с патриотическими чувствами. Работали на радио Мирсай Амир, Шариф Камал. Гариф Губай, став председателем радиокомитета, проработал на этой должности до конца войны.

Всю энергию мы вкладывали в то, чтобы приблизить Победу. Многие писатели, будучи на фронте, передавали оттуда репортажи».

Радость Победы

После войны коллектив радио укрепляется за счет писателей-фронтовиков, талантливой молодежи. Улучшается и материально-техническое обеспечение, обогащается фонотека, появляются новые жанры передач, возрождаются музыкальные постановки, моноспектакли, радиопостановки, радиоспектакли.

Более полувека проработавший в музыкальной редакции народный артист Татарстана Рафаэль Ильясов вспоминает свои детские годы и первое знакомство с радио: «У нас в деревне около сельского совета стоял столб, где был установлен громкоговоритель - черная тарелка, как мы называли. Там в определенные дни в определенное время звучали передачи из Казани. Мальчишки, девочки, пожилые люди приходили к этому времени и слушали татарское радио».

В 1958 году выходит в эфир объединенный радиожурнал шести автономных национальных республик «Между Волгой и Уралом». Инициатор проекта - руководитель Татарского радиокомитета Михаил Филиппович Долгов - вспоминал: «Когда получили разрешение Москвы, поделился радостью с председателями радиокомитетов других республик. Договорились о совместной встрече. Она состоялась за две недели до выхода в эфир первой передачи. Название журнала родилось на том совещании.

Утвердили позывные. Решили вещать через радиостанцию Казани. Она была самой мощной. Определили и головной комитет, который взял бы на себя обязанности главного координатора. Им стал татарский».

Почти 30 лет в программе проработала журналист «Радио Башкортостана» Римма Сарварова: «Для радиоволн, к счастью, границ не существует. Благодаря журналу в каждом доме теперь знали, как живут соседи в республиках, какие поют песни, какую музыку слушают, как пишут стихи, ударно работают на стройках, полях, предприятиях, какие проблемы решают. А если знали, значит, сообща переживали неудачи и радовались успехам. Вот она - объединяющая сила эфира».

С 2001 года автор этих строк является руководителем и ведущим радиожурнала семи республик «Между Волгой и Уралом» (Республика Коми вошла в состав проекта в 1998 году). Моя мама вспоминала, как по воскресеньям в их избу в татарской деревне в Нурлатском районе приходили друзья отца - чуваши из соседней деревни, где не было радио. Собравшись вместе, слушали по черной тарелке передачу «Между Волгой и Уралом». Новости и сюжеты из родной Чувашии для них были своего рода связью с малой родиной.

60 - 80-е годы. Трудовая летопись

Радиовещание этих лет посвящено созданию новых отраслей индустрии, укреплению агропромышленного комплекса, развитию науки, литературы и искусства. Одним из дикторов был Фоат Галимуллин: «Радиопередачи начинались в семь десять утра, диктору надо было приходить за час до этого времени. Я тогда жил недалеко от улицы Московской и на работу ходил пешком. В половине шестого в домах потихоньку начинал включаться свет. А я шел и думал: через полчаса я войду в эти дома своим голосом».

Вспоминает музыкальный редактор Гульназ Гилемьянова, работающая на радио Татарстана с 1999 года: «Мне было лет 10, и на каникулах мы с классом поехали на Украину, в Кременчуг. Там было так интересно, увлекательно. Но через некоторое время я почувствовала: мне чего-то не хватает. И вдруг поняла: мне не хватает передач татарского радио, которые сопровождали меня дома каждый день. То есть у меня, у ребенка, уже тогда сложилось ощущение, что звуки родного радио - это дом, уют, надежность».