Язык умирает, когда становится невостребованным

Рауфаль Мухаметзянов, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Государственной премии РТ им. Г.Тукая, директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля: 
- Есть объективные факторы, влияющие на развитие любого языка. Язык может ухудшаться и постепенно умирать, если уменьшается численность людей, разговаривающих на нем, и он становится невостребованным. 
Многие думают, что этот вопрос можно решить нормативными актами, постановлениями. Да, законы помогают в какой-то степени регулировать процесс, но кардинально поменять его они не в силах. Для сохранения и развития языка необходима благоприятная языковая среда. Только в этом случае у человека не будет оснований не общаться на родном языке. 

Очень важен сбалансированный подход

Эльвира Камалова, первый заместитель министра культуры РТ: 
- Надо понимать, что закрепленные Конституцией республики два государственных языка в Татарстане - это огромное преимущество в развитии культуры и образования. У нас очень четкие основы государственной языковой политики в области театра. Татарский театр - это то место, где сохраняется литературный татарский язык. А русский театр - хранитель традиций русского языка. 
В России стартовал проект «Единой России» «Театры - детям». В рамках проекта 4 театра из Татарстана - русский ТЮЗ, татарский ТЮЗ, театр кукол «Экият» и ТЮЗ из Набережных Челнов - получат из федерального бюджета почти 9 миллионов рублей на постановку новых спектаклей, обновление сценического оборудования. 
Еще один значимый факт. В 2018 году отмечается 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого, и следующий год в Татарстане официально объявлен Годом Толстого. Также в 2018 году отмечается 200-летний юбилей татарского богослова, философа, историка, просветителя Шигабутдина Марджани. К этой знаменательной дате будут приурочены многие торжественные мероприятия. Такой сбалансированный подход очень важен. 

Телевидение - как школа татарского языка для всех

Ильшат Аминов, генеральный директор телерадиокомпании «ТНВ»:
- Популяризации татарского языка на нашем телеканале мы всегда уделяем особое внимание. У нас постоянно появляются новые программы на татарском языке и для детей, и для взрослых. Например, большой популярностью пользуется программа «Учимся вместе». Ее можно назвать школой татарского языка. Она полилингвальная и доступна абсолютно для всех. Обучение построено так, чтобы люди разных возрастов и с разным уровнем подготовки могли изучать татарский. 
Меры по развитию татарского языка реализуются в рамках госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014 - 2020 годы».