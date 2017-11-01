Своим мнением о проблеме изучения и преподавания государственных языков с читателями «Казанских ведомостей» поделились известные татарстанцы.



Язык умирает, когда становится невостребованным

Рауфаль Мухаметзянов, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Государственной премии РТ им. Г.Тукая, директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля:

- Есть объективные факторы, влияющие на развитие любого языка. Язык может ухудшаться и постепенно умирать, если уменьшается численность людей, разговаривающих на нем, и он становится невостребованным.

Многие думают, что этот вопрос можно решить нормативными актами, постановлениями. Да, законы помогают в какой-то степени регулировать процесс, но кардинально поменять его они не в силах. Для сохранения и развития языка необходима благоприятная языковая среда. Только в этом случае у человека не будет оснований не общаться на родном языке.

Очень важен сбалансированный подход

Эльвира Камалова, первый заместитель министра культуры РТ:

- Надо понимать, что закрепленные Конституцией республики два государственных языка в Татарстане - это огромное преимущество в развитии культуры и образования. У нас очень четкие основы государственной языковой политики в области театра. Татарский театр - это то место, где сохраняется литературный татарский язык. А русский театр - хранитель традиций русского языка.

В России стартовал проект «Единой России» «Театры - детям». В рамках проекта 4 театра из Татарстана - русский ТЮЗ, татарский ТЮЗ, театр кукол «Экият» и ТЮЗ из Набережных Челнов - получат из федерального бюджета почти 9 миллионов рублей на постановку новых спектаклей, обновление сценического оборудования.

Еще один значимый факт. В 2018 году отмечается 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого, и следующий год в Татарстане официально объявлен Годом Толстого. Также в 2018 году отмечается 200-летний юбилей татарского богослова, философа, историка, просветителя Шигабутдина Марджани. К этой знаменательной дате будут приурочены многие торжественные мероприятия. Такой сбалансированный подход очень важен.

Телевидение - как школа татарского языка для всех

Ильшат Аминов, генеральный директор телерадиокомпании «ТНВ»:

- Популяризации татарского языка на нашем телеканале мы всегда уделяем особое внимание. У нас постоянно появляются новые программы на татарском языке и для детей, и для взрослых. Например, большой популярностью пользуется программа «Учимся вместе». Ее можно назвать школой татарского языка. Она полилингвальная и доступна абсолютно для всех. Обучение построено так, чтобы люди разных возрастов и с разным уровнем подготовки могли изучать татарский.

Меры по развитию татарского языка реализуются в рамках госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014 - 2020 годы».