Футболисты московского «Спартака» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов не сумели в Севилье зацепиться за ничью, хотя имели для этого небольшой шанс.

До 30-й минуты москвичи лишь отбивались, но все же пропустили – Клеман Лангле был точен, хотя Селихов и сумел дотянуться до мяча – 1:0. На 59-й минуте Банега красивым ударом удвоил преимущество «Севильи», но на 78-й минуте Зе Луиш сократил отставание – 2:1.

Увы, навал в концовке дивидендов «Спартаку не принес. После этой победы «Севилья» набрала 7 очков, обойдя «Спартак» на два очка.