Баскетболист казанского УНИКСа более чем неудачно провели свой очередной матч Кубка Европы, потерпев разгромное поражение в Загребе от «Цедевиты» - 74:94 (19:15, 20:29, 14:26, 19:24).

В современном баскетболе выигрывает команда, которая лучше бросает из-за дуги. Так вот лишь пять раз в дальних бросках преуспели казанцы, а хозяева – 14 раз. Запала у подопечных Прифтиса хватило лишь на первую четверть, а далее более быстрые и точные игроки «Цедевиты» не оставили казанцам ни малейшего шанса на приличный счет. Так что в этом поражении предстоит еще разбираться.