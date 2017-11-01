В современном баскетболе выигрывает команда, которая лучше бросает из-за дуги. Так вот лишь пять раз в дальних бросках преуспели казанцы, а хозяева – 14 раз. Запала у подопечных Прифтиса хватило лишь на первую четверть, а далее более быстрые и точные игроки «Цедевиты» не оставили казанцам ни малейшего шанса на приличный счет. Так что в этом поражении предстоит еще разбираться.