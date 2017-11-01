Как сообщает Дмитрий Цинман, в соревнованиях принимают участие 269 юных спортсменов из Алексеевска,  Атни, Балтасей, Бугульмы, Зеленодольска, Кукмора, Мамадыша, Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя, Казани, а также гости из Башкортостана.

Во всех группах участники соревнуются по швейцарской системе в 9 туров.