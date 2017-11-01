В ГАУДО «ЦСДЮСШШОР им. Р.Г. Нежметдинова» стартовал шахматный турнир среди юношей и девушек до 9, 11, 13 и 15 лет памяти первого директора школы Фридриха Степановича Прохорова.

Как сообщает Дмитрий Цинман, в соревнованиях принимают участие 269 юных спортсменов из Алексеевска, Атни, Балтасей, Бугульмы, Зеленодольска, Кукмора, Мамадыша, Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя, Казани, а также гости из Башкортостана.

Во всех группах участники соревнуются по швейцарской системе в 9 туров.