В Казани в Кировском районе, на стадионе «Баско», прошли соревнования по регби на Кубок РСДЮСШОР «Динамо» среди юношей 2006-08 г.р.

Первое место заняла команда РСДЮСШОР «Динамо-1», на втором месте – ДЮСШ «Спектр», на третьем – «Заречье. Четвертой финишировала вторая команда «Динамо». Лучшими игроками турнира были признаны динамовец Максим Мешковец и «спектровец» Егор Сироткин.

Специальных призов были удостоены Мурад Фазылов («Заречье»), Илья Николаев (ДЮСШ «Спектр») и Рамиль Мухамедзянов («Динамо-2»).

А уже 3 ноября на стадионе «Тулпар» в 11.00 стартует турнир по олимпийской системе регби среди юношей 2002-03 г.р. В гости к нашим регбистам приедут марийские команды «Красный город» и РК «Йошкар-Ола». 4 ноября наши парни из РСДЮСШОР «Динамо» и ДЮСШ «Спектр» примут участие в Йошкар-Оле на турнире по регби среди юношей 2007-08 г.р.