В эту субботу, 4 ноября, отмечается праздник в честь прославления Казанской иконы Божией Матери. В Казани пройдет традиционный крестный ход, посвященный этому событию. Возглавит шествие духовенства и верующих митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Предварит праздник всенощное бдение в Казанско-Богородицком мужском монастыре, которое состоится накануне, 3 ноября. Возглавит службу также владыка Феофан. Начало богослужения в 17.00.

Праздничный день 4 ноября начнется с Божественной литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля. Начало службы в 9 утра. После нее верующие во главе с митрополитом Феофаном совершат крестный ход с чудотворным образом Пресвятой Богородицы. Маршрут следования: от Благовещенского собора вокруг Казанского кремля, затем по улицам Батурина - К.Маркса - Миславского к Крестовоздвиженскому храму Богородицкой обители.

С 10.30 до 11.30 проезжая часть маршрута следования крестного хода временно будет закрыта для движения автомобильного транспорта. Общественный порядок во время крестного хода призваны обеспечить более 300 сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии.