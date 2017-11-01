В Казани после капитального ремонта открыто движение по расширенному участку дороги на улице Кул Гали, ведущей в поселок Салмачи. В результате проведенных за 5 месяцев работ пропускная способность дороги увеличилась на 50%.

Строительство дороги и всей прилегающей к ней инфраструктуры было поделено на два этапа. На первом был расширен до шести полос участок дороги от улицы Габишева до Батыева, а также до четырех полос - от улицы Батыева до Григорьева.

На втором этапе расширили участок проезжей части от улицы Григорьева до Овражной. Здесь вместо двух полос стало четыре. Основная трудность второго этапа - перенос проходящего в этом районе газопровода.

Для того чтобы провести эту технически сложную работу, пришлось вести переговоры с руководством ООО «Газпром трансгаз Казань», на некоторое время приостанавливать работу многих российских предприятий. Кроме этого, потребовались переговоры с собственниками земель, по которым планировалось проложить временную объездную дорогу.

Кроме расширения проезжей части произвели переустройство и ремонт сети водоснабжения, наружного освещения, телефонной и интернет-связи, электроснабжения и многое другое.

Заказчиком работ выступило ГКУ «Главтатдортранс», подрядчиком - ОАО «Алексеевскдорстрой», а проектировщиком - институт «Татдорпроект».