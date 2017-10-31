В соревнованиях по эстетической гимнастике примут участие около 1000 спортсменок.

Необычные соревнования пройдут в столице РТ. Около 1000 спортсменок из 30 регионов страны примут участие в соревнованиях по эстетической гимнастике, сообщает Комитет физической культуры и спорта исполкома Казани. Эстетическая гимнастика – вид спорта, основанный на стилизованных, естественных движениях всего тела, включающий гармонические, ритмические и динамические элементы, выполняемые с естественной грацией и силой.