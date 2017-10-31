Мужчина сообщил полиции Набережных Челнов, что в доме по ул. Магистральной поселка Сидоровка заложено взрывное устройство.

На место выехал наряд полиции с кинологом, а также служебной собакой. Полученная по телефону информация не подтвердилась. Через час был задержан звонивший. Выяснилось, что незадолго до происшествия мужчина устроил застолье в этой квартире. Однако гости стали вести себя шумно и хозяин выпроводил отмечающих. Злоумышленник, трижды судимый 31-летний житель автограда, решил проучить хозяина квартиры. Он позвонил в полицию и сообщил, что в квартире заложена бомба.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о теракте», сообщает пресс-служба МВД по РТ.