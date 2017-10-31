Аварии случились 7 и 9 октября на ул. Пушкина и Технической.

Госавтоинспекция Казани ищет очевидцев двух смертельных ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Казани.

Первый инцидент произошел 7 октября напротив дома № 4 по ул. Пушкина. Женщина-водитель на «Ауди» сбила пенсионера. Мужчина был госпитализирован и скончался в больнице через 18 дней.

Второе происшествие случилось 9 октября, около 18.10. Возле дома № 20 по ул. Техническая водитель «Шевроле» совершил наезд на мужчину. Пешеход был госпитализирован и скончался в больнице через 7 дней.

Возможных очевидцев данных происшествий просят откликнуться по телефону: 5-333-847.