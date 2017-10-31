Речь идет о юрлицах, включенных в третью очередь реестра требований кредиторов ТФБ и ИнтехБанка.

В Республиканский фонд поддержки начали поступать заявления на выплаты от юридических лиц, включенных в третью очередь кредиторов ТФБ и ИнтехБанка, сообщает пресс-служба РФП.

Заявления принимаются с 1 ноября 2017 года по 1 мая 2018 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы РФП, такое решение принято с целью выплат от меньших сумм к большим. Это позволит удовлетворить наибольшее количество требований кредиторов.