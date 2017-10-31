Татарстан получил федеральные земли для решения проблемы.

1,21 Га федеральных земель передано Татарстану. Речь идет об участке земли на улице Аграрная в столице РТ. По разным оценкам стоимость этой земли может достигать 120-170 млн рублей. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), участок будет направлен на решение проблем обманутых дольщиков. Их в Татарстане порядка 5,6 тыс. человек.

Ранее предполагалось, что на участке земли по ул. Аграрной будет возведено общежитие для студентов и гостиница для представителей судейского корпуса.