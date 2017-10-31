Оздоровительное мероприятие состоялось на территории спортивного комплекса «Трудовые резервы».

В Казань прибыли депутаты Госдумы России – члены Комитета по социальной политике и делам ветеранов. Рабочая поездка прибывших началась с утренней зарядки, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Напомним, что цель визита депутатов – участие в выездном заседании Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов и Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике. Парламентарии планируют ознакомиться с опытом республики по реализации программ активного долголетия.