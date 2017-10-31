В общей сложности на данный момент в республиканских СИЗО содержатся 2245 подозреваемых, что превышает их максимальную вместимость более чем на 200 человек.

Об этом, а также о нововведениях в сфере исполнения наказаний в ходе пресс-конференции рассказал начальник отдела СИЗО и тюрем УФСИН России по РТ Ильдар Валеев.

По мнению спикера, единственным решением сложившейся проблемы может стать строительство нового изолятора. Это планируется в 2017 - 2025 годах, новое здание будет рассчитано на 930 человек. В рамках той же программы предполагается ремонт существующего СИЗО-2, в том числе и строительство нового административного корпуса.

Сейчас 63% камер татарстанских СИЗО оснащены видеонаблюдением. По словам Ильдара Валеева, уже к концу года все камеры окажутся под видеонадзором. По его мнению, техника сделает возможной оптимизацию работы сотрудников УФСИН и тем самым позволит сократить численность штатного состава.

Кстати, около 36% камер, а именно 146, в татарстанских СИЗО являются помещениями для некурящих, а среди спецконтингента постоянно проводятся профилактические мероприятия, направленные на отказ от табака или снижение его потребления.

Содержащиеся в СИЗО подозреваемые получают бесплатное питание, постельное белье, средства гигиены, а в случае необходимости и одежду. Важным нововведением для подследственных стало подключение республиканских СИЗО к системе «Электронное письмо», что даст дополнительную возможность общения с родственниками и близкими.