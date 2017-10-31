В минувшем августе ООО «Газпром трансгаз Казань» было признано нарушителем федерального антимонопольного законодательства, однако жалобы на него не прекратились. Подробностями поделился с журналистами в ходе пресс-конференции заместитель руководителя УФАС по РТ Сергей Павлов.

По его словам, за нарушение федерального закона «О защите конкуренции» в части злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением ООО «Газпром трансгаз Казань» будет оштрафовано на сумму в несколько миллионов рублей.

Точная сумма будет определена судом, который состоится 23 ноября. Причиной разбирательства стали 28 заявлений на некачественное проведение технического обслуживания газового оборудования от населения, а также еще 20 заявлений, связанных с нарушениями в части доступа и порядка подключения к газопроводам.

Большинство жалоб связано с навязыванием услуги по техобслуживанию внутриквартирного газового оборудования. Согласно нормативной документации оно должно обслуживаться не реже чем раз в три года, тогда как жильцов заставляют делать это каждый год. Также, по мнению Сергея Павлова, качество проводимых работ оставляет желать лучшего. Так, сотрудники газовой службы должны работать в каждой квартире не менее 45 минут, однако на практике они тратят гораздо меньше времени.

Сотрудник должен проводить визуальную проверку целостности и соответствия нормативным требованиям внутриквартирного оборудования, наличия свободного доступа к оборудованию, его состояния и окраски, прочности крепления газопровода, герметичности соединений и отключающих устройств, а также регулировку процесса сжигания газа во всех режимах работы, инструктаж потребителей газа. В реальности же далеко не все пункты этого списка исполняются.

Также Сергей Павлов отметил, что ООО «Газпром трансгаз Казань» не всегда избирательно подходит к размерам начисляемых платежей за обслуживание газового оборудования, тогда как тарифы, установленные Госкомитетом РТ, прямо указывают, что цены на этот вид услуг разнятся в зависимости от оборудования.

В итоге УФАС предписало провести перерасчет оплаты для двадцати семей-заявителей на общую сумму 27 - 30 тысяч рублей.