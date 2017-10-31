В рамках празднования Дня народного единства в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М.Джалиля 4 ноября состоится республиканский этнокультурный фестиваль «Наш дом - Татарстан».

Организаторами мероприятия являются Министерство культуры Республики Татарстан, Ассамблея народов Татарстана, Государственное бюджетное учреждение «Дом дружбы народов Татарстана». В этом году в зональных турах фестиваля приняли участие около 2000 человек. На гала-концерте свои номера представят около 600 участников из районов республики, а также около 200 артистов из Казани, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.