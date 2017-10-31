Глава фракции КПРФ в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов рассказал журналистам о программе мероприятий, приуроченных к знаменательной дате.



Коммунисты РФ и Татарстана готовятся праздновать юбилей октябрьских событий 1917 года. Одним из значительных подарков к этому дню можно считать грядущую реконструкцию здания Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ленино-Кокушкино» в Пестречинском районе РТ. Усадьба деда будущего вождя мирового пролетариата Александра Дмитриевича Бланка, где в 1887 - 1888 годах находился в ссылке Володя Ульянов, давно требовала ремонтных работ. Летом этого года музей-заповедник посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов, который распорядился начать проектные работы по реконструкции. На приведение усадебного комплекса в порядок, по предварительной оценке, может потребоваться около 36 млн рублей, сообщил глава коммунистов РТ.

Что касается программы ноябрьских торжеств, то основные события пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее Казань не останется в стороне. Хафиз Миргалимов сообщил, что уже 31 октября состоялся автопробег с символикой партии по территории РТ и Марий Эл, посвященный знаковой дате. Следующее крупное мероприятие пройдет 5 ноября - это будет торжественное заседание в театре им. К.Тинчурина по случаю 100-летия Октябрьской революции.

Главную акцию коммунисты планируют провести 7 ноября - митинг у памятника Муллануру Вахитову, где состоится и церемония вручения почетных грамот ветеранам КПСС, Великой Отечественной войны, социалистического труда. В честь знаменательной даты КПРФ выпустила памятную медаль «К 100-летию революции», которой наградят заслуженных татарстанцев. Далее праздничные мероприятия продолжатся на площади Свободы, где состоится возложение цветов к подножию памятника Ленину. Активисты партии 7 ноября планируют возложить цветы ко всем памятникам Ильичу в Казани, а также к Вечному огню в парке Победы и у парка Горького.