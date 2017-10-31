Кроме того, третье место в своей группе на конкурсе занял город Лаишево.

Татарстанское село Муслюмово победило во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в группе среди сельских поселений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минстрой РФ. Кроме того, третье место в своей группе на конкурсе занял город Лаишево. По итогам конкурса Муслюмово и Лаишево получили премии в размере 1,6 и 2 млн рублей соответственно.

При определении победителей конкурсная комиссия учитывала показатели и деятельность муниципалитетов в области ЖКХ, а также работу по формированию комфортного и современного городского пространства.