Такое явление повседневной жизни россиян, как коррупция в разных ее формах, во многих странах относят к наиболее опасным для общества. Более того, дела о коррумпированности важных персон, государственных служащих высокого ранга подвергаются широкой общественной огласке.

США: срок до 15 лет

Наиболее решительной борьбой с коррупцией с помощью законодательных средств отличаются США. Например, подкуп наказывается штрафом, сумма которого исчисляется тройным размером взятки, либо лишением свободы до 15 лет. Причем то и другое наказание суд может совместить.

Все мы люди, и американцы - тоже. Как не порадеть родному человечку в трудоустройстве на теплое место? Ну, не даром, конечно… Ан нет. Требование получения денег или имущественных ценностей с целью способствовать устройству на государственную службу в США является уголовно наказуемым деянием. Виновный наказывается лишением свободы на один год, или штрафом в размере требуемой или полученной суммы, или совмещением того и другого вида наказания.

Канада: срок до 14 лет

В Стране кленового листа госслужащий, занимающий должность в суде или законодательном органе Канады, за одно лишь согласие получить материальные и иные блага взамен на совершение определенного действия или попустительство такому действию подлежит тюремному заключению на срок до 14 лет.

Франция: срок до 10 лет

Законодательство Франции предусматривает наказание за взяточничество в виде лишения свободы до 7 лет для руководителей и служащих промышленных или коммерческих предприятий и тюремное заключение на срок до 10 лет для должностных лиц. Кроме того, законодательство Франции запрещает должностным лицам получение различного рода подарков, вне зависимости от их стоимости, под угрозой наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет или крупного штрафа. Злоупотребление властью во Франции карается наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет и штрафом. Примечательно, что наказание удваивается, если действия, предпринятые должностным лицом, имели какие-либо последствия.

Германия: срок до 5 лет

Если должностное лицо требует имущественной или иной выгоды либо принимает таковую выгоду или обещание ее в будущем за совершение по службе действий, которые нарушают его служебный долг, преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Великобритания: срок до 7 лет

Основу уголовного законодательства о взяточничестве (коррупции) в Великобритании составляют Закон о взяточничестве в публичных организациях аж 1889 года и более поздние законы о предупреждении коррупции - 1906 и 1916 годов. Первый из названных законов осуждает «требование взятки или получение, или согласие на получение подарка, ссуды, вознаграждения или чего-либо иного, имеющего ценность как средства побуждения служащего сделать что-либо или воздержаться от выполнения чего-либо». Лицо, признанное виновным в таком поступке, присуждается к тюремному заключению или к уплате стоимости подарка, ссуды или вознаграждения, полученных им.

Закон 1916 года об исправлении Закона о предупреждении коррупции и дополнениях к нему устанавливает ответственность за взяточничество в тех случаях, когда делом или сделкой, по поводу которых взятку дали, явился договор или предложение договора с центральным правительством или с отдельными правительственными ведомствами. Как тут не вспомнить нынешние пресловутые российские откаты, доходящие порой до 80% от суммы договора по госконтрактам! А вот в Соединенном Королевстве о противодействии этому подумали еще в годы Первой мировой войны. Так что предусмотренное Законом 1916 года взяточничество карается тюремным заключением на срок от 3 до 7 лет.

Италия: срок до 12 лет

Согласно Уголовному кодексу Италии вымогательство взятки имеет место, когда должностное лицо, злоупотребляя своей должностью, принуждает кого-либо дать незаслуженные деньги или другие выгоды. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 12 лет.

УК Италии выделяет три состава в отдельных статьях: получение взятки в целях совершения действий, входящих в компетенцию должностного лица, получение взятки в целях совершения действий, противоречащих компетенции должностного лица, и получение взятки в суде.

Финляндия: срок до 4 лет

Наиболее мягким на этом фоне выглядит Уголовный кодекс Финляндии. Здесь государственным должностным лицам за коррупционные преступления предусмотрено наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы. При этом лицо освобождается от занимаемой должности с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 месяцев до 4 лет при наличии отягчающих обстоятельств. Всего-то!

Восток - дело тонкое, на волоске от смерти

Самые радикальные меры по борьбе с коррупцией предпринимаются в странах Азии.

В Китае за взятку вполне могут казнить. Столь радикальная мера появилась в китайском Уголовном кодексе в начале 1980-х годов. Причем расстрел проводится публично. Подобных приговоров может быть несколько тысяч в год, в том числе и в отношении довольно крупных чиновников, и в отношении менеджеров крупных корпораций. Хотя, как ни странно, взяточников от этого и в Китае не становится меньше.

Кстати, казнь за взяточничество полагается еще в одной стране - на Кубе.

В Арабских Эмиратах коррупционерам просто отрубают руку. Как за воровство. Ведь взятка - она и есть воровство, когда чиновник хочет залезть за деньгами и в ваш карман.