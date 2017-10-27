Сразу несколько проектов от Республики Татарстан взяли главные и призовые места в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017. Мероприятие проходило 28 - 29 октября в Липецке.



В категории «Музейно-выставочные комплексы» Гран-при получил Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, первое место у Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», второе место занял Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

В номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» Гран-при завоевал межрегиональный реконструкторский фестиваль «Восток - Запад: Отечественные войны России», третье место у военно-исторического фестиваля «1551. Становление государства Российского».

Второе место в номинации «Туристическое событие в области гастрономического туризма» получил ежегодный гастрономический фестиваль «Свияжская уха». В номинации «Театрализованные шоу и карнавалы» вторым местом отмечен первый фестиваль моды, дизайна и уличного перфоманса «Окно в Париж».

Форум для профессионалов event-индустрии Winter Event Forum занял первое место в номинации «Туристическое событие деловой направленности». В номинации «Молодежное туристическое событие» Гран-при у второго всероссийского фестиваля

«Скорлупино», третье место у первого фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ. Также был отмечен III гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» - в номинации «За наиболее успешное взаимодействие с туристическим бизнесом» он занял первое место.

Всего в этом году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было заявлено 639 проектов из 65 регионов страны. Финалисты были определены по результатам региональных конкурсов, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. В финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года вышли 197 проектов из 48 регионов страны.