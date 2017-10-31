Принятие Конституции РТ стало шагом, направленным на защиту и регулирование социально-экономических прав татарстанцев. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Конституции Республики Татарстан. Церемония прошла 27 октября в Казани, в ГБКЗ им. С.Сайдашева.



В мероприятии также приняли участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В холле концертного зала была организована выставка исторических документов и фотографий, отражающих основные события и особенности общественно-политического развития Татарстана начала 90-х годов.

В ходе своего выступления Рустам Минниханов подчеркнул, что, формируя каркас государственности республики, Конституция Татарстана способствует сохранению и развитию исторических, национальных и духовных традиций, культур и языков, обеспечению гражданского мира и межнационального согласия. Кроме того, Основной Закон создает условия для укрепления демократии, социально-экономического развития республики, сохранения исторически сложившегося единства народов Российской Федерации на принципах федерализма.

Рустам Минниханов напомнил, что Конституция Татарстана рождалась в сложной исторической обстановке. Слом всей системы общественных отношений страны создавал реальную угрозу экономического и политического хаоса, образования правового вакуума. «Назрела необходимость законодательного закрепления произошедших серьезных изменений в экономическом и политическом устройстве общества. К сожалению, деятельность высших органов государственной власти страны в начале 90-х годов во многом сковывалась растущими противоречиями между ее ветвями и различными группами влияния, - отметил Президент РТ. - В этих условиях при отсутствии новой российской Конституции законотворческую инициативу проявили отдельные субъекты федерации, в том числе и наша республика. Прежде всего это был шаг, направленный на защиту и регулирование социально-экономических прав татарстанцев».

По словам Президента РТ, принятию Конституции республики предшествовала большая подготовительная работа. Созданная решением парламента Конституционная комиссия действовала более двух лет. К работе над текстом были привлечены лучшие силы республики и ведущие специалисты страны: видные ученые, юристы, общественные деятели, представители государственной власти. Были изучены опыт конституционного строительства, мировые модели и практики.

Рустам Минниханов обратил внимание, что основными подходами к содержанию Конституции Татарстана стали создание правовых гарантий гражданского и межнационального мира и согласия, стремление создать законодательный акт прямого действия, чего во многом были лишены предыдущие Конституции РТ 1926-го, 1937-го и 1978-го годов. Также особое внимание уделялось установке на формирование конституционных предпосылок для развития устойчивой правовой базы, рассчитанной на длительный срок применения.

«Фундаментальным постулатом явился тезис о том, что настоящая Конституция выражает волю многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа. Забота о представителях всех народов, проживающих в республике, меры поддержки наших соотечественников - сегодня ведущие направления государственной национальной политики», - добавил Президент РТ.

Отражающим общественный консенсус стало положение Конституции о придании государственного статуса татарскому и русскому языкам, на которых говорит подавляющее большинство татарстанцев. «Идущие сегодня дискуссии вновь показывают чувствительность и деликатность данной темы. Надо признать, что за эти десятилетия наряду с успехами в национальном образовании накопились определенные проблемы. Убежден, мы придем к оптимальному решению возникающих вопросов изучения и использования государственных и родных языков в соответствии с конституционными нормами», - заявил Рустам Минниханов.

Он заметил, что Основной Закон республики закрепил положение о социальном государстве: «Это - наш ориентир, начиная с программы «мягкого вхождения» в рынок и заканчивая сегодняшними 37 масштабными республиканскими программами, а также социально ориентированным бюджетом. Именно эти принципы лежат в основе нынешнего развития и высокого уровня политической стабильности и гражданского согласия, которые стали своеобразной визитной карточкой республики».

С принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации сформировались новые подходы к совершенствованию правовых основ государственности, сообщил Президент РТ. Главный документ страны сыграл важную роль в преодолении неурядиц в государственном развитии, стал правовой базой развития российского общества, определил важнейшие положения взаимодействия центра с субъектами федерации и их развития.

«Веками Россия развивалась как государство с сильной властью, которое сплачивает пространства и народы. Подавляющее большинство россиян поддерживает всемерное укрепление могущества страны и рост ее международного авторитета. Эта стратегическая линия прочно связывается в общественном сознании с личностью и делами нашего национального лидера - Владимира Владимировича Путина», - подчеркнул Рустам Минниханов.

Он также отметил, что весомый вклад в развитие Российской Федерации вносит и Республика Татарстан, занимающая ведущие позиции по социально-экономическим показателям. «При этом мы в полной мере ощущаем доверие руководства страны, поддержку наших инициатив и проектов», - сказал Президент Татарстана.

Рустам Минниханов указал на то, что с учетом новых вызовов и общественного развития в конституционные нормы вносятся определенные коррективы. Но при этом остаются неизменными фундаментальные принципы республиканской Конституции.

«Не просто декларациями, а реальными условиями нашей жизни стали права и свободы личности, равенство представителей всех народов, проживающих в республике, неприкосновенность всех форм собственности, высокий уровень социального и экономического развития, сохранение историко-культурного наследия и возрождение духовности, гарантии развития общественных объединений, сочетание принципов свободы религии и светского государства и многое другое», - отметил он.

«Знать и уважать Конституцию, действовать по Конституции - дело не только органов власти, но и всех татарстанцев и институтов гражданского общества. Это - залог развития и процветания родной республики и всего нашего Отечества», - заключил Рустам Минниханов.