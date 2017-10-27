В Казани дан старт реализации российского участия в трансграничной номинации «Шелковый путь». Это произошло в рамках всероссийского совещания «Россия в мировом культурном и природном наследии», которое состоялось 28 октября в столице Татарстана.



Основными темами обсуждения стали опыт Татарстана в реализации международных научно-культурных проектов, включении ряда объектов в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, вопрос создания механизмов продвижения российских культурных и природных объектов в Список наследия ЮНЕСКО и сотрудничество с международными экспертами и организациями. Также состоялась презентация объектов, предложенных регионами России для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пленарное заседание вел директор Департамента государственной охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимир Цветнов.

Участие в работе форума приняли министр культуры России Владимир Мединский, Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение», специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор республиканского фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, президент Российского национального комитета ИКОМОС Александр Кудрявцев, руководители региональных государственных органов по охране культурного наследия, представители объектов всемирного наследия, национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, экспертных сообществ регионов России и стран СНГ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в своем выступлении сообщил, что из 1073 объектов, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, лишь 29 находятся на территории России, 18 из них - памятники культуры, а остальные - памятники природы. Таким образом, в своеобразном рейтинге мировых лидеров по числу таких памятников наша страна пока лишь на 9-м месте.

«Девятое место не соответствует ни масштабам нашей страны, ни ее роли в формировании и процессах развития мировой цивилизации. В связи с этим мы оказываем особенно большую поддержку тем регионам, которые уделяют внимание сохранению объектов культурного наследия и работе по включению их во Всемирный список», - подчеркнул он.

Владимир Мединский отметил, что Казань не случайно была выбрана в качестве места проведения форума. В Татарстане три объекта всемирного наследия - Казанский кремль, древний город Болгар и комплекс Успенского монастыря на острове-граде Свияжск. «И насколько мудрый был реализован подход в подборе объектов - не только с точки зрения их исторической ценности, но и братского подхода к народам, живущим на этой земле. Болгар - мусульманская святыня, Свияжск - православная, а Казанский кремль - одинаково важный для представителей всех народов республики», - сказал он.

Федеральный министр добавил, что включение объекта в Список Всемирного наследия - это не только способ сохранить памятник культуры, но и мощный экономический стимул: объекты ЮНЕСКО являются настоящим магнитом для туристов.

«Татарстаном наработан огромный опыт в области технологий подготовки самих объектов, документации, проведения презентаций объектов - претендентов на включение в список. И мы хотели бы, чтобы Татарстан поделился этим опытом. Мы всегда готовы оказать консультативную помощь регионам, которые двигаются в этом направлении», - подчеркнул Владимир Мединский.

Министр отметил, что сейчас в предварительном списке ЮНЕСКО находятся еще пять российских объектов, претендующих на включение. И очень важно сделать так, чтобы они были признаны достойными этой чести.

Владимир Мединский упомянул, что накануне побывал в древнем Болгаре, где его впечатлил самый большой в мире Коран. «Позвольте мне передать вам экземпляр одного из самых редких изданий Корана. Их было напечатано всего пять», - обратился он к Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву.

Священная книга с этого дня займет достойное место в Музее Корана в Болгаре, пообещал Минтимер Шаймиев.

Минтимер Шаймиев рассказал участникам совещания о семилетней деятельности республиканского фонда «Возрождение», о сотрудничестве Татарстана с ЮНЕСКО, Комитетом Всемирного наследия, с экспертами ИКОМОС, ИКРОМ.

Минтимер Шаймиев также затронул тему участия Российской Федерации в разработке транснациональной номинации «Шелковый путь». Он отметил, что Великий шелковый путь проходил и по тем территориям России, где уже есть признанные объекты культурного наследия. Они станут украшением Шелкового пути. Минтимер Шаймиев сказал, что уже ведутся работы в этом направлении, на территории республики проявляется Татаро-ногайский коридор.

Государственный Советник Татарстана, обратившись к министру культуры России, заявил о необходимости создать по этой номинации рабочую группу на федеральном уровне и ее центр разместить в Казани. На это Владимир Мединский ответил: «Это очень правильное предложение. Мы его обсуждали. Есть поговорка: «Не согласен - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай». Мы ваше предложение полностью поддерживаем и предлагаем вам эту группу возглавить». Сам Минтимер Шаймиев предложение пока не принял, но обещал подумать над тем, кого можно привлечь к этому проекту.

Таким образом, в Казани был официально дан старт реализации российского участия в трансграничной номинации «Шелковый путь».

«Это исторический путь, затрагивающий полтора десятка нынешних государств. Потому какое-то отдельно взятое государство если и осилит, то только часть. Это огромный вклад в восстановление исторических объектов. Коль задействовано столько народов и конфессий, то, на мой взгляд, найден очень правильный подход: Шелковый путь прорабатывается по коридорной системе - участками. Первый пример уже есть, в 2014 году был номинирован и включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО первый коридор, который объединил объекты Китая, Казахстана и Киргизии. Россия - это огромное, великое государство, и мы не можем остаться в стороне», - сказал Минтимер Шаймиев.

«Предстоит продумать все этапы, привлечь большое количество специалистов - институты, Академию наук. Только по территории России предстоит подготовить несколько таких коридоров. Работать нужно будет вместе с соседними государствами», - сообщил Государственный Советник РТ. Он отметил, что это крупнейший проект, для работы над которым требуются огромные знания. Но в Татарстане работа начата, китайский представитель ИКОМОС приезжал, и разговор уже состоялся, отметил Минтимер Шаймиев и добавил, что о сроках, суммах и датах пока говорить рано. Сделаны только первые шаги на этом долгом, трудном, но очень нужном пути.