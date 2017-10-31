Армейцы Москвы в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов в Базеле играли против одноименного клуба и одержали победу – 1:2.

В первом тайме гости отбивались до 32-й минуты, когда партнеры не смогли помочь Акинфееву отбить мяч, и Зуффи добил мяч в пустые ворота – 1:0. Однако с выходом на поле во втором тайме Дзагоева все изменилось. На 65-й минуте Алан сам реализовал свой момент, а на 78-й минуте помог и партнерам – Вернблум после рикошета пробил голкипера швейцарцев – 1:2.

Так ЦСКА сравнялся с «Базелем» по набранным очкам (по 6), и сохраняет шансы на выход из группы. 22 ноября в пятом туре ЦСКА примет дома аутсайдера «Бенфику» (0 очков), а «Базель» дома примет «МЮ» (12 очков).