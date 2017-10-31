Трагедия разыгралась на улице Абсалямова.

Тело 25-летнего гражданина было обнаружено 30 октября, пишет «Татар-информ». На теле были идентифицированы признаки удушения. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 42-летний хозяин квартиры по улице Абсалямова. Он признал свою причастность к преступлению и сообщил, что убитый был его напарником. Впустив однажды парня переночевать, тот в дальнейшем стал приходить без спроса.

В день убийства хозяин, под воздействием горячительных напитков, потребовал освободить жилплощадь. Разгорелась драка, в ходе которой хозяин задушил коллегу тросом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».