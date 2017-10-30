Подозреваемому грозит лишение свободы сроком на три года.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, злоумышленник был задержан сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Набережные Челны совместно с сотрудниками ОГИБДД. Во время обыска было обнаружено более 4000 литров немаркированной спиртосодержащей продукции.

Поставщик также был установлен. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».