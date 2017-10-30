90% родителей выступили за то, чтобы их дети изучали татарский язык.

Соответствующее заявление сделала член родительского комитета 6-го «Г» класса СОШ № 165 Казани Нина Максимова в эфире одной из телепередач. Как пояснила Максимова, в школе сократили количество часов татарского языка вдвое – 3 часа отошли к русскому языку, а оставшиеся 3 часа предложили разделить по выбору: добавить часы к русскому или оставить часы на татарский язык. 90 процентов родителей хотят, чтобы ребенок продолжал изучать татарский язык.

«Они прекрасно понимают, что татарский язык нужен ребенку, чтобы понимать друзей, взрослых, чувствовать себя комфортно в этом мире, Казани, Татарстане», – обозначила позицию родительского комитета казанской школы Нина Максимова.